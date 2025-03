Adolescente sofre abuso sexual de psicóloga em internação

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um jovem de 21 anos entrou com um processo contra o estado de Nova York, nos Estados Unidos, acusando Maya Heyes de ter abusado sexualmente dele mais de 30 vezes enquanto estava internado no Brookwood Youth Facility, um centro de detenção juvenil. O abuso teria ocorrido quando ele tinha 17 anos, em 2021. Ela era psicóloga associada da instituição.

De acordo com o processo, Hayes teria manipulado a vítima, levando-o a acreditar que os atos tinham fundamento em um tratamento legítimo. "Ela usou e explorou sua posição de confiança e autoridade para seu próprio benefício depravado", afirma o documento.

Os abusos teriam começado cerca de três meses após a chegada do jovem ao centro. A vítima alegou que Hayes justificava seu comportamento dizendo que havia tido um caso anterior com outro interno semelhante a ele e que teria tido "o coração partido".

Segundo o processo, outros funcionários do centro de detenção tinham conhecimento da situação e chegaram a fazer piadas com a vítima. "Você está fazendo coisas com o Pé Grande?", teriam perguntado os trabalhadores, referindo-se a Hayes pelo apelido. "Vemos você lá com a Dra. Hayes fazendo coisas desagradáveis", teriam dito a ele.

Maya está presa desde abril de 2024, com 65 acusações de ato sexual criminoso de terceiro grau e estupro. Hayes se declarou inocente e foi liberada enquanto aguarda julgamento.

Além de processar Hayes, a vítima também está movendo uma ação contra uma dúzia de outros funcionários do centro de detenção, acusando-os de negligência ao permitir que os abusos ocorressem sem intervenção. "Quando eu estava na Brookwood, fui abusado sexualmente por meses pelo meu psicólogo, enquanto especialistas em desenvolvimento juvenil e a administração sabiam e não fizeram nada para impedir", declarou a vítima em comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O advogado do jovem, Evan Brustein, que representa outras quatro vítimas que também denunciaram Hayes, reforçou que o estado de Nova York deve ser responsabilizado. "A responsabilidade é dos funcionários do estado que sabiam do abuso sexual e permitiram que acontecesse", declarou ao NY Post.

Manifestantes cobram justiça pelo caso Clara Maria na Praça Sete, no Centro de BH Melissa Souza/EM/D.A.Press Manifestantes cobram justiça pelo caso Clara Maria na Praça Sete, no Centro de BH Melissa Souza/EM/D.A.Press Manifestantes e amigos de Clara se reuniram para pedir justiça pela morte da jovem Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Manifestantes e amigos de Clara se reuniram para pedir justiça pela morte da jovem Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Manifestantes e amigos de Clara se reuniram para pedir justiça pela morte da jovem Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Manifestantes e amigos de Clara se reuniram para pedir justiça pela morte da jovem Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Manifestantes e amigos de Clara se reuniram para pedir justiça pela morte da jovem Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Manifestantes e amigos de Clara se reuniram para pedir justiça pela morte da jovem Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Manifestantes e amigos de Clara se reuniram para pedir justiça pela morte da jovem Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Manifestantes e amigos de Clara se reuniram para pedir justiça pela morte da jovem Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Manifestantes e amigos de Clara se reuniram para pedir justiça pela morte da jovem Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Manifestantes e amigos de Clara se reuniram para pedir justiça pela morte da jovem Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Manifestantes e amigos de Clara se reuniram para pedir justiça pela morte da jovem Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Manifestantes e amigos de Clara se reuniram para pedir justiça pela morte da jovem Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Voltar Próximo

Até o momento, o advogado de Maya Hayes não se pronunciou sobre as alegações.