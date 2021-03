Professora é presa e paga R$ 278 mil de fiança após fazer sexo com aluno

Ashton Alana McCluskey foi presa por manter relações sexuais com um aluno do colégio em que ela trabalhava, no Alabama (foto: Reprodução/Facebook) professora norte-americana Ashton Alana McCluskey foi presa por manter relações sexuais com um estudante do ensino médio do colégio em que ela trabalhava, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Ashton Alana McCluskey foipor mantercom umdo ensino médio do colégio em que ela trabalhava, no estado do Alabama, nos





De acordo com a emissora local WAAY 31, Ashton dava aulas no Brooks High School havia três anos. Em janeiro, ela se envolveu sexualmente com um aluno, menor de 17 anos.





A polícia investiga o caso.



Se condenada, a professora pode perder a licença de ensino definitivamente, além de cumprir pena de prisão que varia de 2 a 20 anos.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina