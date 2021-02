Professora de ginástica filma sem querer início do golpe em Mianmar; veja

(foto: Reprodução/ Twitter )

Professora de ginástica filma sem querer início do golpe de Estado em Mianmarhttps://t.co/1Rn9sigUYT pic.twitter.com/d84aQ4fjaP — Estado de Minas (@em_com) February 2, 2021

Khing Hnin Wai, umaem Naypyitaw, captou o golpe de Estado em Mianmar sem nem perceber, enquanto se filmava na manhã de segunda-feira (1) fazendo seuse, ao fundo, uma coluna de veículos blindados passava atrás dela.No, vê-se Khing, impassível, realizando seus exercícios e agitando os braços no ar. Ao fundo, veículos blindados e veículos todo-o-terreno pretos circulam pela rotatória Royal Lotus, próximo ao Parlamento da capital, Naypyitaw.O Exército assumiu o controle do país na manhã de segunda-feira, prendendo a líder de fatoe outros funcionários de alto escalão de seu partido., Min Aung Hlaing, agora tem todos os "poderes: Legislativo, Judiciário e Executivo", uma decisão que põe fim a um intervalo democrático de dez anos em Mianmar.Desde segunda-feira, o vídeo da professora teve 630 mil visualizações."Que harmonia com a música de fundo e a decoração de fundo!", escreveu Khing Hnin Wai em uma mensagem cheia de ironia."O vídeo que fiz para o concurso de dança aeróbica se tornou uma lembrança inesquecível", completou.