Mulher que acusou príncipe inglês de abuso diz estar à beira da morte

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Virginia Giuffre afirma estar à beira da morte e ter apenas mais quatro dias de vida por causa de um acidente de trânsito. Ela ficou conhecida por acusar o criminoso sexual Jeffrey Epstein e o príncipe inglês Andrew de abuso sexual. No entanto, as autoridades dizem que ocorreu apenas um "pequeno acidente" entre um ônibus e um carro, sem feridos graves.





“Este ano foi o pior começo de um novo ano, mas não vou aborrecer ninguém com os detalhes, mas acho importante notar que quando um motorista de ônibus escolar vem até você dirigindo 110 km/h enquanto estávamos diminuindo a velocidade para uma curva, não importa do que seu carro é feito, pode muito bem ser uma lata. Entrei em insuficiência renal, eles me deram quatro dias de vida, transferindo-me para um hospital especializado em urologia. Estou pronta para ir, só não até ver meus bebês uma última vez”, escreveu Virginia nas redes sociais. Ela também publicou uma foto em que aparece com roxos pelo rosto e corpo.

De acordo com a revista People, as autoridades australianas deram detalhes sobre o acidente, mas não informaram se tinha ligação com o que Virginia narra. Ainda segundo o site, não houve feridos graves e ninguém foi levado ao hospital.

A Polícia da Austrália confirmou nesta terça-feira (1º/4) que o acidente envolveu uma mulher de 71 anos ao volante do carro e uma mulher de 41 anos – idade de Virginia – no banco do passageiro. O pai de Giuffre, Sky Roberts, disse ao canal de notícias britânico The Telegraph que o quadro da filha é grave.

“Ela não está bem. Ela está deprimida porque sente falta dos filhos. Ela tem quatro dias a menos que obtenha outra opinião de outro médico”, afirmou. Ele está afastado da filha e não a vê desde o acidente.

Em uma publicação de 22 de março, Giuffre falou no Instagram que “sente muita falta” dos filhos e que eles foram “envenenados com mentiras”, sugerindo uma possível separação de Robert, que é o pai dos filhos.

Virginia afirma que Epstein e Ghislaine Maxwell – socialite britânica condenada por tráfico sexual – a traficaram para ser abusada por homens ricos e poderosos, incluindo o príncipe Andrew, quando ela era adolescente. Andrew nega envolvimento no caso.

Maxwell está atualmente cumprindo uma sentença de 20 anos após ser condenado por tráfico sexual infantil em 2021, sendo apontada como cúmplice de Epstein, mas sem qualquer ligação com o príncipe Andrew. Epstein foi acusado de comandar um esquema de tráfico sexual e de abusar de mais de 250 meninas, mas se suicidou na prisão, em 2019, antes que pudesse ser condenado.

Os assuntos referentes à Coroa Britânica costumam atrair a atenção tanto dos entusiastas monarquia como dos críticos que menosprezam reis e rainhas. Faz dois anos que o Rei Charles III assumiu o trono, em 8/9/2022, após a morte da mãe, Rainha Elizabeth II. Ele recebeu a coroa antes, em maio. E é o soberano de muitos países, além da Inglaterra. Veja a lista. Reprodução TV Só no Reino Unido são três, além da própria Inglaterra: Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. CIA wikimedia commons E, além do Reino Unido (bandeira na foto), vários outros países estão sob o reinado de Charles III. Eles têm governador e primeiro-ministro, mas são subordinados, em última instância, à Coroa Britânica. Veja a lista. Divulgação Antígua e Barbuda (Caribe) - Conquistou a independência em 1981. domínio público Antígua e Barbuda tem 98 mil habitantes numa área de 441 km². Capital: Saint John giggel wikimedia commons Austrália (Oceania) - Conquistou a independência em 1901 domínio público A Austrália tem 25 milhões de habitantes em 7 milhões de km². Capital: Camberra. Patty Jansen por Pixabay Bahamas (Caribe) - Conquistou a independência em 1973. Divulgação Bahamas tem 401 mil habitantes numa área de 13.800 km². Capital: Nassau. Just a Brazilian man wikimedia commons Belize (América Central) - Conquistou a independência em 1981 domínio público Belize tem 401 mil habitantes em 13.800 km². Capital: Belmopã. Pgbk87 - wikimedia commons Canadá (América do Norte) - Conquistou a independência em 1867. Domínio público Canadá tem 38 milhões de habitantes em 9,9 milhões de km². Capital: Ottawa Imagem de James Wheeler por Pixabay Granada (Caribe) - Conquistou a independência em 1974 domínio público Granada tem 112.500 habitantes em 344 km². Capital: Saint George's Jhwelsch wikimedia commons Jamaica (Caribe) - Conquistou a independência em 1962 domínio público Jamaica tem 2,7 milhões de habitantes em 10.900 km². Capital Kingston Imagem de Viola ' por Pixabay Papua Nova-Guiné (Oceania) - Conquistou a independência em 1975 Divulgação Papua Nova-Guiné tem 6,1 milhões de habitantes em 462 mil km². Capital: Port Moresby MSchlauch - wikimedia commons Ilhas Salomão (Oceania) - Conquistou a independência em 1978. Divulgação As Ilhas Salomão têm 599 mil habitantes em 28 mil km². Capital: Honiara. Department of Foreign Affairs and Trade wikimedia commons Ilhas de São Vicente e Granadinas (Caribe) - Fizeram 43 anos de independência da Inglaterra em 27/10. Divulgação Tem 110 mil habitantes numa área de 389 km².Sua capital é Kingston. Igbgrant wikimedia commons Nova Zelândia (Oceania) - Conquistou a independência em 1907 Domínio público Nova Zelândia tem 4,9 milhões de habitantes em 268 mil km². Capital: Wellington Imagem de Regina por Pixabay Santa Lúcia (Caribe) - Conquistou a independência em 1979. Divulgação Santa Lúcia tem 180 mil habitantes em 539 km². Capital: Castries Imagem de Jolyne D por Pixabay São Cristóvão e Névis (Caribe) - Conquistou a independência em 1983. domínio público São Cristóvão e Névis tem 53 mil habitantes em 261 km². Capital: Basseterre. Fred Hasu wikimedia commons Tuvalu (Oceania) - Conquistou a independência em 1978. Divulgação Tuvalu tem 11.800 habitantes em 26 km². Capital: Funafuti. Rowely Parico - Flickr Todos estes países são governados pelo Rei Charles III. Veja agora os quatro países do Reino Unido, na Europa. reprodução TV Inglaterra - Tem 55,6 milhões de habitantes numa área de 130 mil km². domínio público Londres é a capital inglesa, uma das mais importantes da Europa, foco de intenso turismo, uma grande força econômica e cultural. Imagem de David Mark por Pixabay Escócia - Tem 5,4 milhões de habitantes em 78.700 km². domínio público A capital Edimburgo tem uma das paisagens históricas mais deslumbrantes do continente. Serviu de inspiração para J.K.Rowling criar os cenários de Harry Potter. Imagem de Eduardo Vieira por Pixabay Irlanda do Norte - Tem 1,8 milhão de habitantes em 13.800 km². domínio público A capital Belfast é a segunda maior cidade na Ilha da Irlanda. Ali foi construído o Titanic, transatlântico que afundou em 1912. Gerry Lynch~commonswiki ( wikimedia commons País de Gales - Tem 3,1 milhões de habitantes em 20.700 km². Divulgação A capital Cardiff étem apenas 330 mil habitantes e mistura tradição e modernidade. Imagem de timcela por Pixabay Todas essas nações, portanto, estão sujeitas às decisões do Rei. O que você acha da Monarquia? Imagem de aneejohn por Pixabay Voltar Próximo

Em 2021, Giuffre processou o príncipe Andrew em Nova York, alegando que o filho de Elizabeth II abusou dela quando tinha 17 anos. Os dois chegaram a um acordo extrajudicial em fevereiro de 2022, mas o valor não foi revelado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como consequência da acusação, Andrew perdeu seus títulos militares por ordem da rainha Elizabeth e foi afastado das funções oficiais. Ele foi impedido de usar o título de Alteza Real.