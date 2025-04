Mulher joga fora pen drive do marido com milhões em Bitcoin

Criado em 2009, o bitcoin tornou-se um dos ativos mais valiosos do mundo. Apesar disso, economistas de peso têm demonstrado reticência quanto ao futuro das criptomoedas. MichaelWuensch por Pixabay

As previsões sobre o futuro dos criptoativos se divide entre os entusiastas das inovações tecnológicas e sua aplicação no ambiente do capital e aqueles que veem riscos à estabilidade econômica. Imagem de 3D Animation Production Company por Pixabay

Vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2013, Eugene Fama está na lista de especialistas que demonstram visão cética sobre o futuro desse ativo. Bengt Nyman wikimedia commons

Fama emitiu sua opinião ao participar de um podcast no dia 30/1/2025. Para o economista, as criptomoedas tem um “fim previsível”. Bengt Nyman - Flickr wikimedia commons

“As criptomoedas são um mistério porque elas infringem todas as regras de um meio de troca. Elas não têm um valor estável real. Elas têm um valor realmente variável”, observou o economista americano, que venceu o Nobel ao lado de Peter Hansen e Robert Schiller pelo trabalho pioneiro em identificar as tendências nos mercados financeiros. Eivind Pedersen/Pixabay

“É o tipo de meio de troca que não deveria conseguir sobreviver. Eu espero que ela estoure, mas eu não posso prever isso. Eu espero que sim, porque se não estourar precisaremos recomeçar toda a teoria monetária”, completou. Imagem de Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.Law por Pixabay

Ou seja, para Fama o mercado de bitcoins e de outras criptomoedas é uma bolha que irá estourar em algum momento. A previsão se baseia nas teorias monetárias tradicionais. Imagem de Roy Buri por Pixabay

O economista acredita que esse colapso do mercado de criptomoedas pode acontecer em até uma década. Eugene Fama considera ser “insustentável” que o sistema financeiro global migre inteiramente para as chamadas redes de blockchain. Isso porque seria preciso uma capacidade computacional enorme. imagem de portald por Pixabay

Outro ponto mencionado pelo economista é a volatilidade das criptomoedas como meio de troca, sem apresentar um valor estável. PIRO por Pixabay

O sistema financeiro tradicional tem registrado um crescimento do mercado de criptomoedas. Mas é um mercado que muda constantemente - aspecto que os economistas tradicionais alertam como perigoso. Imagem de Tamim Tarin por Pixabay

Em mais de 15 anos de existência, o bitcoin já registrou altas e baixas monumentais, o que, claro, atraiu investidores e especuladores. Imagem de Pete Linforth por Pixabay

Em dezembro de 2024, o Bitcoin avançou acima de 100 mil dólares pela primeira vez. Mas é justamente a alta volatilidade do ativo que gera questionamentos em investidores. Alexander Grey Unsplash

Para se ter uma ideia, em 2017 o Bitcoin chegou a 20 mil dólares pela primeira vez, mas no ano seguinte despencou para 4 mil dólares. Imagem de Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.Law por Pixabay

Esses recorrentes ciclos de altas e baixas é que fazem economistas como Eugene Fama não demonstrarem entusiasmo com o mercado de criptoativos. Imagem de Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.Law por Pixabay

O Bitcoin, assim como outras criptomoedas, é um ativo descentralizado. Ou seja, ele não é controlado por governos ou bancos centrais. Divulgação

Inicialmente, a ideia era que ele operasse como uma moeda digital, porém com o passar do tempo passou a ser considerado um ativo especulativo e reserva de valor. Muitos o comparam ao ouro digital. MasterTux/Pixabay

Em 2021, El Salvador foi o primeiro país do mundo a adotar o bitcoin como moeda oficial de curso oficial ao lado do dólar americano. No anúncio, o presidente Nayib Bukele deu tons épicos para a medida ao dizer que ela iria “revolucionar a economia” local. PresidenciaSV/Wikimedia Commons

Os salvadorenhos passaram a poder pagar impostos em bitcoins, assim como usá-los em comércios e serviços. Bianca Holland/Pixabay

No entanto, menos de quatro anos depois, em 29/1/2025, o país centro-americano retirou do bitcoin o status de moeda oficial. A medida foi consequência de condições impostas pelo FMI (Fundo Monetário Internacional para fazer empréstimo a El Salvador. No pacote de condições do fundo estava reduzir os “riscos do bitcoin”. Pouyana/Wikimedia Commons