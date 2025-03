Médico assume abusos sexuais de 299 pacientes ao longo de 25 anos

O cirurgião francês Joel Le Scouarnec, de 74 anos, está sendo julgado por estuprar e/ou agredir sexualmente 299 pacientes ao longo de um período de 25 anos. A idade média de suas vítimas era de apenas 11 anos, com um número quase igual de meninas e meninos.

O médico admitiu os crimes, que eram praticados sob anestesia ou quando as vítimas acordavam de um procedimento. Os crimes ocorreram entre 1989 e 2014.

Em 2004, Le Scouarnec operava na cidade de Lorient, na França, quando o FBI alertou as autoridades francesas de que ele estava entre as centenas de pessoas na França que estavam consultando imagens de abuso sexual de crianças online.

Segundo o portal britânico Sky News, em 2005, o criminoso recebeu uma pena de 4 meses de prisão por possuir imagens sexualmente abusivas de crianças, mas a mesma foi suspensa. A situação levou seus colegas de trabalho a ficar preocupados com a motivação do profissional para guardar tais imagens.

Naquela época, o médico já havia se mudado para trabalhar na cidade de Quimperlé, onde foi promovido mesmo com a gerência tendo sido informada de sua condenação. Ele então se mudou para a cidade de Jonzac, no sudoeste da França, onde trabalhou até sua aposentadoria em 2017.

Pouco tempo depois de se aposentar, seus crimes foram descobertos quando sua vizinha de seis anos contou à mãe que ele havia abusado sexualmente dela enquanto ela brincava no jardim de sua casa, fazendo com que a polícia investigasse o caso e encontrasse uma série de evidências do crime.

Quando os investigadores revistaram a casa de Le Scouarnec, eles acharam 300.000 fotos e vídeos indecentes de crianças, 70 bonecas de tamanho infantil - algumas das quais estavam acorrentadas -, perucas e centenas de cadernos e diários detalhando seus atos de abuso.

Atualmente, ele está sendo julgado desde o início do mês em um dos maiores casos de abuso sexual infantil da França. Até o momento, ele admitiu sua culpa durante todos procedimentos legais.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos