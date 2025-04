Homem é queimado vivo por discussão com vizinho

Buscando tranquilidade e privacidade diante do assédio da mídia, o astro Brad Pitt e sua namorada, Inés de Ramón, mudaram-se para uma mansão milionária em Los Angeles, avaliada em mais de US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões). montagem/reprodução

A mansão conta com comodidades como academia, sauna, piscina, sala de cinema e ampla sala de jantar.

Para além de todo o luxo, um fator chamou a atenção nessa história: Brad Pitt será vizinho de sua ex, Angelina Jolie, que também tem uma casa no mesmo bairro. Instagram/ @angelinajolie_offiicial

Paul Murphy, advogado de Jolie, declarou à revista People que as condutas de Pitt “prejudicaram Angelina e seus filhos e são centrais para este caso”. De acordo com ele, o ator tentou esconder a documentação por anos. Reprodução / Instagram

No entanto, a atriz diz que ofereceu vender a Pitt a sua parte, mas o negócio não foi adiante porque o ator queria a inclusão de um contrato de sigilo sobre “abuso físico e emocional de Pitt contra ela e seus filhos”. Divulgação

Um dos casais mais famosos do mundo por alguns anos, Brad Pitt e Angelina Jolie enfrentam um divórcio polêmico que envolve bens materiais valiosos, como a vinícola Château Miraval, e também outro sobre os filhos,em um processo de 350 milhões de dólares. Reprodução de vídeo / Band

A propriedade seria um "xodó" do ator, que já deu entrevistas se dizendo um "agricultor" que gosta de "aprender sobre a terra, qual campo é mais adequado para qual uva". Instagram @bradpittofficial

Em junho de 2024, Shiloh Jolie-Pitt, filha dos atores, entrou na justiça pedindo para remover o sobrenome do pai. Ela quer manter apenas o Jolie, da mãe (com ela na imagem). Na prática, Shiloh já vem usando apenas o sobrenome materno, mas agora quer oficializar a medida. Reprodução de vídeo rede social

Além de Shiloh, as outras filhas do ex-casal, Zahara e Vivienne, também já passaram a assinar apenas Jolie em seus nomes. É mais um problema enfrentado por Brad Pitt, que antes foi xingado por outro filho, Pax Jolie-Pitt, de 20 anos, que disse que Brad é um "ser humano horrível". Reprodução / Instagram

As rusgas de Pax Jolie Pitt com o pai não são de hoje. Quando o jovem tinha 16 anos, ele disse que Brad era uma pessoa desprezível, que fazia os filhos mais novos "tremerem de medo". Reprodução de vídeo / TikTok Daily Mail

Brad Pitt e Angelina Jolie começaram a namorar durante as filmagens do filme "Sr. & Sra. Smith" e foram casados por 12 anos. A atriz pediu o divórcio em 2016, e eles foram declarados legalmente solteiros em 2019. divulgação

Pitt chegou a ser investigado por, supostamente, ter agredido fisicamente um de seus filhos, após uma briga com Jolie em que estaria bêbado. O fato teria ocorrido durante uma viagem de avião. Ele negou. www.instagram.com/bradpittofflcial

Com uma vasta filmografia, Brad Pitt estrelou filmes históricos como "Clube da luta", "O curioso caso de Benjamin Button" e "Bastardos Inglórios", além de "blockbusters", como "Sr. & Sra. Smith", "Se7en - Os sete crimes capitais", "Guerra Mundial Z", "Encontro marcado" e "Era uma vez em...Hollywood". divulgação

Angelina Jolie é igualmente famosa. Vencedora de um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por "Garota, Interrompida" (1999), ganhou ainda maior notoriedade internacional estrelando nos cinemas a heroína dos cinemas "Lara Croft".