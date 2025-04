Damião sobre o papa Francisco: ‘O seu exemplo de vida fica como legado'

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), lamentou nesta segunda-feira (21/4) a morte do papa Francisco e destacou o legado de fé e humanidade deixado pelo líder religioso argentino. Em nota publicada nas redes sociais, o prefeito ressaltou a mensagem de esperança que guiou o pontificado de Francisco.



“O Papa Francisco nos deixou. O seu exemplo de vida fica como legado para a humanidade. Na sua autobiografia ele usou a palavra esperança para definir toda a própria trajetória”, escreveu Damião.



O prefeito afirmou, ainda, que a despedida do líder da Igreja Católica é marcada por um misto de dor e fé. “É com tristeza, dor e esperança que nos despedimos de Sua Santidade. Que ele, agora ao lado de Deus, interceda por nós individualmente e pelo fim das guerras e de todas as injustiças em qualquer canto do planeta”, completou.



Francisco morreu nesta segunda, aos 88 anos, em Roma, após semanas de complicações respiratórias. Primeiro papa latino-americano da história, marcou seu pontificado por uma Igreja mais próxima dos pobres, do acolhimento e do diálogo.

