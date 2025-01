Um incêndio em uma estação de esqui da Turquia matou 66 pessoas e deixou 51 feridas nesta terça-feira (21/1).





Testemunhas da tragédia relataram que os hóspedes do local ficaram desesperados e tentaram escapar usando cordas. Imagens compartilhadas na mídia mostram lençóis pendurados nas janelas. Há informações de que três vítimas morreram tentando pular para um lugar seguro.

Ao todo, 238 hóspedes estavam hospedados no edifício de 11 andares com revestimento de madeira. O hotel está com pico de ocupação por causa das férias escolares.

De acordo com informações preliminares, o incêndio começou às 3h27 (21h27 no horário de Brasília) no restaurante e se espalhou rapidamente. No entanto, a causa ainda não foi determinada.

Parte do edifício fica contra um penhasco, o que dificultou o controle das chamas pelos bombeiros por várias horas.