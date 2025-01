Um grande incêndio irrompeu no pântano de Chingaza, que fornece água para a capital da Colômbia, Bogotá, afetada pelo racionamento de água desde o ano passado, informaram as autoridades nesta quarta-feira (15).

"Neste momento, 3 máquinas de bombeiros, 8 caminhões e 31 pessoas - entre bombeiros e guardas florestais - estão combatendo o incêndio em Chingaza. Enquanto isso, 77 homens da Brigada 13 do Exército Nacional estão presentes na área e apoiam o trabalho dos bombeiros", escreveu o prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, em sua conta na rede X.

O incêndio começou na terça-feira à noite e durante a madrugada desta quarta-feira as chamas se espalharam por cerca de 30 hectares, de acordo com uma avaliação preliminar do Corpo de Bombeiros de Bogotá.

A Prefeitura de Bogotá coordena com a polícia o envio de helicópteros "para operar e nos ajudar a apagar o incêndio o mais rápido possível", acrescentou Galán no X.

Imagens compartilhadas pelo Exército e tiradas por volta da meia-noite mostram soldados ajudando a apagar grandes chamas em meio à vegetação.

"No momento temos uma fase de controle de 80% do #IncêndioFlorestal em #Chingaza. Esperamos que as condições atmosféricas permaneçam as mesmas para continuar avançando em direção ao controle total do mesmo", escreveu na rede X, por volta das 14h00 GMT (11h00 no horário de Brasília), o capitão Álvaro Farfán, dos bombeiros de Cundinamarca, na área metropolitana de Bogotá.

O Parque Nacional Natural Chingaza, localizado na cordilheira oriental andina, ao nordeste de Bogotá, cobre uma área de mais de 70.000 hectares. Seus pântanos abastecem a lagoa de Chuza, reservatório que abastece 70% da demanda de água de Bogotá e outros municípios vizinhos.

Desde março do ano passado, Bogotá sofre um racionamento semanal de água devido aos baixos níveis registrados nos reservatórios que abastecem a metrópole, em meio a uma seca intensa.

