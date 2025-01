Subiu para 10 o número de mortos nos incêndios que atingem Los Angeles. Em comunicado divulgado na quinta-feira (9/01), o Departamento de Medicina Legal disse que os corpos das vítimas ainda serão identificados para posterior notificação aos familiares.





"A identificação pode demorar várias semanas, uma vez que o Departamento de Medicina Legal não pode visitar todos os locais devido às condições de incêndios e a questões de segurança", disse o órgão.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os incêndios florestais são os piores da história da Califórnia e prometeu recursos federais para ajudar o estado a enfrentá-los.





Em Altadena, ao norte de Los Angeles, onde as primeiras cinco mortes foram registradas, o fogo destruiu mais de 4.200 hectares. A oeste, no luxuoso bairro de Pacific Palisades, na costa oeste dos Estados Unidos, as chamas consumiram mais de 6.900 hectares.





Ao todo, quase 180.000 pessoas estão sob ordens de retirada devido ao avanço de cerca de cinco incêndios ativos.

Embora as fortes rajadas de vento que atingiam a região tenham diminuído um pouco, meteorologistas alertaram que o estado de alerta vermelho permanecerá em vigor até esta sexta-feira (10/01).

Durante os incêndios, 20 pessoas foram presas suspeitas de saquearem residências que foram abandonadas pelos moradores após os alertas das autoridades.

Com informações da AFP*