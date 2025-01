O Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles anunciou a suspensão de suas atividades nesta quinta-feira (9/1) devido aos incêndios que atingem a região. A decisão foi tomada em conformidade com orientações das autoridades locais, que emitiram alertas de segurança.

Em comunicado oficial, o consulado informou que todos os atendimentos agendados e as provas do processo seletivo marcadas para esta data foram cancelados. O órgão também disse que os serviços suspensos serão remarcados posteriormente. Além disso, pediu aos cidadãos brasileiros que acompanhem atualizações por meio de seus canais oficiais.

"Em virtude dos incêndios em Los Angeles e seguindo as orientações das autoridades locais, informamos que o Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles estará fechado na quinta-feira, 09 de janeiro de 2025. Todos os atendimentos e as provas do processo seletivo previstos para essa data estão cancelados e serão remarcados posteriormente", escreveu o Consulado-Geral.

Incêndios em Los Angeles





A situação na região de Los Angeles é grave. Os incêndios já são considerados os mais destrutivos da história.





Até a noite dessa quarta-feira (8/1), os incêndios florestais na região já haviam destruído mais de mil imóveis, incluindo mansões e estabelecimentos comerciais. Segundo a CNN, cerca de 155 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas residências.

Pelo menos 13 mil construções permanecem em risco, enquanto o fogo já causou a morte de cinco pessoas e deixou vários feridos. Os corpos foram encontrados nas áreas de Altadena e Pasadena, onde os moradores foram surpreendidos durante a noite de terça-feira (7), com pouco tempo para evacuar.