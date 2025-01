Biden bloqueia venda da US Steel à Nippon Steel por segurança nacional

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, impediu a venda da siderúrgica US Steel para a japonesa Nippon Steel, alegando que a aquisição representaria um risco à segurança nacional e às cadeias de suprimentos estratégicas do país.

Segundo Biden, é essencial que grandes empresas americanas permaneçam sob controle doméstico para proteger os interesses nacionais. “Esta aquisição colocaria um dos maiores produtores de aço dos Estados Unidos sob controle estrangeiro, ameaçando nossa segurança nacional”, declarou o presidente em comunicado oficial.

O acordo, avaliado em US$ 14,9 bilhões, previa o pagamento de US$ 55 por ação, oferecendo um prêmio de cerca de 40% aos acionistas da US Steel. A negociação, iniciada em dezembro de 2024, já havia sido aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas, mas ainda precisava do aval dos acionistas e de órgãos regulatórios americanos. A Nippon Steel argumentava que a fusão traria benefícios para ambas as partes, mas enfrentou forte resistência política.







Após o veto, a Nippon Steel e a US Steel entraram com dois processos judiciais nos Estados Unidos, alegando “interferência indevida” do governo. As empresas pedem a anulação da decisão presidencial, argumentando que a intervenção representa “interferência política ilegal” e prejudica a competitividade global das siderúrgicas.



Um dos processos afirma que a decisão de Biden foi influenciada por pressões políticas e ignora a importância econômica e industrial da fusão. A Nippon Steel e a US Steel defendem que a transação aumentaria investimentos na economia americana e reforçaria a competitividade do setor siderúrgico nos EUA.

O processo destaca que a decisão de Biden pode comprometer as relações comerciais entre Estados Unidos e Japão, criando um clima de incerteza para futuros investimentos. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, expressou preocupação, afirmando que a decisão prejudica o clima de negócios entre os dois países e pode desestimular novas parcerias econômicas.



BNDES e Finep Lançam Edital de R$ 5 Bilhões para Investimentos em Minerais Estratégicos



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) lançaram ontem um edital conjunto que destina até R$ 5 bilhões para o desenvolvimento de planos de negócio focados na transformação de minerais estratégicos voltados à transição energética e descarbonização. A iniciativa, que integra a Política Nova Indústria Brasil, busca impulsionar a produção de materiais essenciais para tecnologias sustentáveis, reforçando a industrialização verde no país.



O edital contempla investimentos em processos produtivos, pesquisa e desenvolvimento (P&D) e inovação para transformar minerais como lítio, níquel, grafite, silício, terras raras, alumínio, cobalto, cobre, titânio, nióbio, vanádio, urânio, entre outros. O objetivo é estimular a produção de componentes críticos para setores como baterias, geração de energia solar, ímãs permanentes e soluções de reciclagem de resíduos eletrônicos e fotovoltaicos.



Empresas brasileiras atuantes nessas cadeias produtivas, ou que desenvolvem tecnologias alinhadas com os objetivos da chamada pública, podem submeter seus planos de negócio até 30 de abril de 2025. A seleção será conduzida conjuntamente pelo BNDES e pela Finep, garantindo maior integração e eficiência no uso dos instrumentos financeiros disponíveis, que incluem crédito, participação acionária e recursos não-reembolsáveis.



Os resultados preliminares serão divulgados até 12 de junho de 2025, e a estruturação dos planos de suporte financeiro ocorrerá até o final de julho. Os interessados devem enviar suas propostas por meio do Formulário de Apresentação de Proposta (FAP), disponível a partir de 13 de janeiro de 2025. Para dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail cp_drin@finep.gov.br, com prazo para esclarecimentos até a data final de submissão.



Essa chamada pública representa uma oportunidade crucial para empresas brasileiras se posicionarem estrategicamente no mercado global de transição energética, contribuindo para a redução das emissões de carbono e o fortalecimento da indústria nacional.

R$ 5 bilhões é o valor estimado do orçamento dos recursos a serem dirigidos para projetos oriundos da chamada pública lançada ontem pelo BNDES e pela FINEP, para investimentos na transformação de minerais estratégicos para transição energética e descarbonização.

Registro de visita no final do ano passado do Superintendente do Ministério do Trabalho de Minas Gerais, Carlos Calazans, ao complexo da Vale em Carajás no Pará. Na ocasião, foram discutidas questões envolvendo as relações de trabalho e base para campanha pelo trabalho decente e seguro no setor mineral.

