Uma fabricante de sorvetes no distrito de Kozhikode, na Índia, viralizou após um vídeo de um funcionário experimentando os doces antes de embalar ter sido publicado nas mídias sociais. Após as denúncias públicas sobre a prática anti-higiênica, a ala de segurança alimentar de Koduvally - município que faz parte do distrito - suspendeu o registro do estabelecimento.





Além de ter sido fechada, o registro de segurança alimentar da fábrica foi suspenso e um relatório foi enviado às autoridades competentes para tomar novas ações. O vídeo foi gravado por um cliente que chegava ao local quando flagrou o funcionário, identificado como Rasheed, cometendo o ato. Confira:





Funcionário se explica





O oficial de segurança alimentar que analisa o caso afirmou, ao portal Onmanorama, que o empregado alegou que os picolés que estava experimentando eram destinados à sua família e que o maquinário do estabelecimento estava parado há meses e, por isso, ele estaria testando a qualidade dos produtos.

Internautas demonstraram preocupação com o caso e, nos comentários, disseram que Rasheed e a fábrica de sorvetes devem ser devidamente punidos.