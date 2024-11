BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A polícia da Índia prendeu 23 pessoas neste domingo (17) no estado de Manipur (no nordeste do país) sob suspeita de saquearem e colocarem fogo nas casas de legisladores e ministros, em meio a um protesto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A manifestação era contra mortes violentas e desafiava o toque de recolher local. Foi o segundo dia de agitação na região de Imphal, a capital do estado.





Desde maio do ano passado, confrontos entre as comunidades Meitei e Kuki resultaram em pelo menos 250 mortes.





Atualmente, Manipur é dividida em dois enclaves étnicos: o vale controlado pelos Meitei e as colinas dominadas pelos Kuki, separadas por uma extensão de terra monitorada pelas forças federais.





As tensões aumentaram na semana passada, quando uma mulher de 31 anos da comunidade Kuki foi queimada viva. Grupos Kuki culparam os Meitei pelo ato.





As 23 prisões seguiram-se à violência deste sábado (16), que envolveu o que um comunicado da polícia disse ser o "saque e incêndio criminoso" das casas de vários legisladores e ministros estaduais.





"A polícia recorreu a disparos de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Oito pessoas ficaram feridas no processo", disse o comunicado, acrescentando que forças de segurança adicionais foram mobilizadas.





Um toque de recolher indefinido foi imposto no sábado e os serviços de internet e telefonia móvel foram suspensos depois que os manifestantes tentaram invadir as residências de vários legisladores.





Os manifestantes exigem responsabilização pela violência mortal que, no último incidente, deixou ao menos duas mulheres e duas crianças mortas.