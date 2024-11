Em meio a um cenário eleitoral acirrado, celebridades vieram a público manifestar seu apoio aos candidatos a presidente dos Estados Unidos Donald Trump e Kamala Harris. Antes de ir às urnas, nesta terça-feira (5/11), diversos artistas fizeram publicações nas redes sociais, participaram de eventos de campanha ou usaram seus shows para se posicionarem.





Esse tipo de manifestação é importante em qualquer cenário eleitoral, mas é especialmente importante nos Estados Unidos. Isso porque, como o voto não é obrigatório, os famosos estimulam os eleitores a irem às urnas.





Quem apoia Kamala Harris?

No último domingo, a cantora postou um vídeo anunciando seu voto em Kamala e no vice Tim Walz. Na noite dessa segunda-feira, ela se apresentou em um comício na Pensilvânia, onde cantou “God bless America” e seu hit “Edge of glory”.

Beyoncé participou de dois comícios de Kamala. No dia 25 de outubro, em Houston (Texas), sua cidade natal, ela falou por quase cinco minutos em apoio à candidata, pedindo para que as mulheres presentes imaginassem um país onde tivessem liberdade para tomar suas próprias decisões. Nessa segunda-feira, ela esteve presente no comício de Pittsburgh, na Pensilvânia, ao lado de sua ex-companheira do Destiny’s Child, Kelly Rowland.

Katy Perry

Outra atração que se juntou à programação do comício da democrata foi a cantora Katy Perry. “"Há quatro anos, me tornei mãe. E ela é a razão do meu voto. Eu sei que Kamala vai proteger o futuro da minha filha e dos seus filhos", declarou.

Christina Aguilera

Christina também endossou o estrelado comício dessa segunda, com uma apresentação em Las Vegas. “Hoje à noite, estou aqui em homenagem às pessoas que lutaram para nos dar o privilégio de sermos ouvidos. Vamos levantar nossas vozes e votar pela liberdade”, disse, antes de começar a cantar seu hit “Fighter”.









Jon Bon Jovi

O roqueiro foi o ponto alto do comício realizado em Detroit, em que cantou uma versão acústica do sucesso "Livin' on a prayer". Nas redes sociais, ele fez diversas postagens em apoio a Kamala, incluindo o registro de um encontro com a atual vice-presidente. “Foi uma honra te conhecer”, escreveu na legenda.

Oprah Winfrey

A apresentadora Oprah Winfrey fez um discurso agressivo na Filadélfia. “Se não comparecermos amanhã, é inteiramente possível que não tenhamos a oportunidade de votar novamente. Roda a ansiedade e o medo que você está sentindo, você está sentindo isso porque sente o perigo. E você muda isso com o seu voto. Você está votando pela cura em vez do ódio”, discursou.

Ricky Martin

Depois de uma piada racista no comício de Trump, o porto-riquenho Ricky Martin declarou apoio a Kamala. Durante sua participação no comício, ele defendeu que a candidata é a melhor opção para todos americanos. “Kamala Harris é por nós. Ela é pela unidade, por todos os americanos”, bradou.

Taylor Swift

Taylor Swift declarou seu voto em Kamala após um debate da emissora ABC News, no dia 10 de outubro.

"Estou votando em Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito precisarem de uma guerreira para defendê-los", afirmou.

Billie Eillish

Billie Eilish e seu fiel escudeiro (seu irmão Finneas) fizeram um vídeo declarando voto para a chapa Harris-Walz. "Vamos votar na Kamala Harris e em Tim Walz, porque eles estão lutando para proteger nossa liberdade reprodutiva, nosso planeta e nossa democracia", defendeu a cantora. "Não podemos deixar extremistas controlarem nossas vidas e nossas liberdades e nosso futuro", completou o irmão.

Olivia Rodrigo

A cantora Olivia Rodrigo postou um vídeo da campanha de Kamala em suas redes sociais, em que a candidata defende a legalização do aborto.

O rapper participou de um comício em Detroit, no Michigan. "Estou aqui esta noite por algumas razões importantes. Como a maioria de vocês sabe, a cidade de Detroit e todo o estado de Michigan significam muito para mim. Ao entrar nestas eleições, os holofotes estão em nós mais do que nunca, e é importante que uses a tua voz, por isso estou a incentivar todos a saírem e a votar”, disse.

Charli XCX

A britânica Charli XCX publicou nas redes sociais um texto que dizia “Kamala é Brat”, em referência ao seu último álbum, que é um sucesso de engajamento na internet.

George Clooney

O galã foi uma das primeiras celebridades a endossar a campanha da Kamala, pedindo para que Joe Biden desistisse da reeleição após o mau desempenho no primeiro debate. Quando Biden anunciou que estava fora da disputa, Clooney mergulhou de cabeça na campanha democrata.









LeBron James

O astro do basquete fez uma publicação falando sobre como Kamala representa o futuro que quer para sua família. “Quando penso em meus filhos e minha família e em como eles crescerão, a escolha é clara para mim. Vote em Kamala Harris”, postou.

Jennifer Anniston

A eterna Rachel de “Friends” defendeu que Kamala representa “o acesso à assistência médica, liberdade reprodutiva, igualdade de direitos, escolas seguras e economia justa”. “Vamos, por favor, acabar com esta era de medo, caos e ataques à nossa democracia - e votar em alguém que nos unirá e não continuará a ameaçar nos dividir”, declarou.

Quem apoia Donald Trump?

Kanye West

O polêmico rapper já havia apoiado Trump nas últimas eleições, mas resolveu ser mais sutil, resumido seu apoio a uma declaração a um paparazzi: "Claro [vou votar nele], é Trump o dia todo.”

50 Cent

O rapper disse ter recusado um cachê de US$ 3 milhões para cantar em um comício de Trump, mas compartilhou uma imagem do candidato estampando a capa de seu álbum "Get Rich or Die Trying".

Elon Musk

O bilionário anunciou oficialmente o apoio a Trump horas depois de o ex-presidente sofrer uma tentativa de assassinato em um comício. O empresário prometeu doar US$ 45 milhões por mês para apoiar a campanha do republicano.









Mel Gibson

Em um vídeo do TMZ em outubro, o ator declarou que Kamala "tem o QI de um poste". Quando questionado sobre em quem vai votar, ele disse que não seria uma surpresa. “Vou chutar Trump. É um chute ruim?”, questionou o cinegrafista. “Acho que é um palpite bem bom”, respondeu.

Hulk Hogan

O ex-lutador de vale-tudo fez uma performance durante a Convenção Republicana, rasgando sua própria camisa e revelando uma camiseta de apoio a Trump.

Amber Rose

A modelo, que foi crítica de Trump em 2016, veio a público apoiar o candidato durante a Convenção Republicana.

Dana White

O presidente do UFC chamou Trump de "o ser humano mais firme, mais resiliente que eu já vi" logo após o candidato sofrer um atentado, em julho.

Kid Rock

O músico é um dos apoiadores mais ativos de Trump, tendo participado de comícios.