O rapper americano Eminem participou de comício da candidata a presidente dos Estados Unidos Kamala Harris em Detroit, no estado de Michigan, nessa terça-feira (22/10). O cantor, que cresceu na cidade, falou abertamente sobre seu voto e pediu para que os americanos compareçam às urnas. Ele salientou a importância do local para o resultado do pleito, chamando de “estado indeciso”.





O artista entrou para falar ao som de seu hit "Not afraid", que significa "Não tenho medo". "Estou aqui esta noite por algumas razões importantes. Como a maioria de vocês sabe, a cidade de Detroit e todo o estado de Michigan significam muito para mim. Ao entrar nestas eleições, os holofotes estão em nós mais do que nunca, e é importante que uses a tua voz, por isso estou a incentivar todos a saírem e a votar”, disse.







“Eu também acho que as pessoas não deveriam ter medo de expressar suas opiniões, e eu acho que ninguém quer uma América onde as pessoas estejam preocupadas com retaliação ou com o que as pessoas farão se você mostrar a sua opinião. Acho que Kamala Harris apoia um futuro para este país onde estas liberdades e muitas outras serão protegidas e defendidas”, defendeu.

Em seguida ele chamou o ex-presidente Barack Obama para discursar. Em um tom amistoso, o rapper fez uma brincadeira com o democrata, que logo entrou no clima. O ex-presidente, que ocupou o cargo entre 2008 e 2016, disse que suas palmas estavam “suadas”, em referência à música “Lose yourself”, de Eminem, que contém a letra “His palms are sweaty”. A plateia aplaudiu o momento descontraído.





Após o evento, o rapper publicou uma foto ao lado de Obama, tendo desativado os comentários.





Kamala Harris e Donald Trump aparecem tecnicamente empatados nas pesquisas. As eleições estão marcadas para o próximo dia 5 de novembro.