Eminem publica obituário falso de seu próprio alter ego

O rapper norte-americano Eminem publicou um obituário falso para Slim Shady, que é seu alter ego.



Essa atitude um tanto curiosa foi realizada algumas semanas após o anúncio de seu novo álbum The Death Of Slim Shady (Coup de Grace).



Eminem publicou o funesto aviso em um jornal da cidade de Detroit (EUA) prestando uma homenagem à carreira de Slim na "cena do rap underground de meados do final dos anos 1990".



"Shady se tornou um nome familiar pela primeira vez em 1999 com a estreia de seu single divertidamente perturbado My Name Is, que - junto com seu vídeo atraente e único - expôs o jovem artista e suas letras a um público mais amplo. Esse público logo foi exposto à extrema escuridão da musa/rapper, enquanto conduzia milhões de fãs de música por um caminho que glorificava uma visão de mundo comprovadamente niilista", diz o anúncio no jornal.



O artigo apresentava uma foto de Eminem vestindo um macacão e uma máscara de hóquei branca, juntamente com uma legenda que dizia "Os fãs nunca esquecerão o rapper controverso".



The Death Of Slim Shady (Coup de Grace), o 12º álbum de Eminem, será lançado ainda em 2024, como sucessor de Music to Be Murdered By de 2020.