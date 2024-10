A fala do ex-presidente dos Estados Unidos e candidato do Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, em uma entrevista nesse domingo (13/10) sobre utilizar as Forças Armadas contra um "inimigo interno" composto por "lunáticos de extrema esquerda" causou forte reação do Partido Democrata e de sua adversária na corrida eleitoral, Kamala Harris.





Depois de falar em inimigos internos "mais perigosos que inimigos estrangeiros" em comícios eleitorais no fim de semana, Trump disse em uma entrevista à emissora Fox News que acredita que haverá caos no dia da eleição, em 5 de novembro.





"O problema maior é do inimigo interno. Tem pessoas muito ruins, pessoas doentes, lunáticos de extrema esquerda. [Esse problema] deveria ser resolvido muito facilmente, se necessário, pela Guarda Nacional. Os militares deveriam lidar com isso, porque eles não podem deixar que isso aconteça", disse Trump.





Ainda que vença a eleição, Trump não seria capaz de dar ordens às Forças Armadas americanas antes de tomar posse em janeiro de 2025.





"Um novo mandato para Trump seria um enorme risco para a América", disse Kamala Harris em um comício na Pensilvânia nesta segunda-feira (14/10), se referindo aos comentários de Trump e dizendo que, para o republicano, quem discorda dele é o inimigo.

"Trump está sugerindo que americanos são 'inimigos' piores do que adversários estrangeiros, e está dizendo que usaria o Exército contra eles", disse um porta-voz da campanha de Kamala ainda no domingo. "Some isso à sua promessa de ser um ditador no primeiro dia de mandato, seu pedido para acabar com a Constituição e seus planos de se cercar de bajuladores que dariam a ele poder sem precedentes, isso deveria preocupar todos os americanos que se importar com suas liberdades e sua segurança."