O anúncio dos EUA foi feito em meio à ofensiva de Israel contra o Hezbollah, a milícia aliada do Irã, no Líbano

Os Estados Unidos aumentaram seu envolvimento no conflito entre Israel e o Irã no Oriente Médio.

No domingo (13/10), Washington anunciou que vai enviar um sistema antimísseis e militares a Israel para reforçar suas defesas antiaéreas, depois que o país sofreu um ataque de mísseis do Irã em 1º de outubro.

Um comunicado do Pentágono informou que o presidente americano, Joe Biden, havia ordenado o envio do chamado Terminal de Defesa Aérea para Grandes Altitudes (Thaad, na sigla em inglês) e de militares para operá-lo para "defender Israel".

Em 1º de outubro, o Irã lançou 200 mísseis balísticos contra Israel. Embora o Exército israelense tenha informado que a maioria foi interceptada, alguns deles atingiram o centro e o sul do país.

Israel ainda não confirmou como vai responder ao ataque, mas o ministro da Defesa do país, Yoav Gallant, anunciou que a resposta vai ser "mortal, precisa e, acima de tudo, surpreendente".

Teerã garantiu, por sua vez, que também vai responder a um ataque israelense.

O anúncio de Washington acontece em meio a esta escalada das tensões.

O que significa o envio do sistema Thaad para Israel?

O Pentágono disse que o envio do Thaad "destaca o compromisso inabalável dos Estados Unidos com a defesa de Israel e com a defesa dos americanos em Israel contra qualquer ataque adicional de mísseis balísticos do Irã".

Os Estados Unidos já haviam enviado uma bateria antiaérea Thaad para o Oriente Médio após o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro do ano passado. E, em 2019, para um exercício de defesa aérea em Israel.

O que é o sistema Thaad e para que é utilizado?

O sistema Thaad é um sistema de defesa preparado para interceptar mísseis balísticos de curto e médio alcance na fase final do seu voo.

Ele usa a tecnologia conhecida como hit to kill, na qual a energia cinética destrói a ogiva que chega.

Com alcance de 200 quilômetros, seus mísseis de interceptação podem atingir uma altitude de 150 quilômetros.

Operacional desde 2017, o sistema já foi usado pelos Estados Unidos em Guam, no Havaí e na Coreia do Sul, como medida de resposta a um possível ataque da Coreia do Norte.

Como a situação chegou a este ponto

O Irã disse que seu ataque de mísseis contra Israel foi uma resposta aos assassinatos do líder da milícia libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah, e de um alto comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, em Beirute, e do líder do grupo palestino Hamas, Ismail Haniya, em Teerã, supostamente cometidos por Israel, mas não confirmados nem negados por seu governo.

Israel aumentou significativamente a intensidade da sua campanha contra o Hezbollah no Líbano nas últimas semanas, realizando ataques mortais em todo o sul e leste do país, assim como na capital, Beirute.

Israel e o Hezbollah estavam trocando disparos na fronteira desde outubro do ano passado, quando a milícia libanesa começou a atacar Israel, como uma demonstração de apoio aos palestinos de Gaza.

O governo de Joe Biden pediu a Israel para conter a ofensiva militar em Gaza e instou o país a proteger os civis palestinos — mas, ao mesmo tempo, reiterou seu compromisso com o "direito de Israel de se defender" e continuou a enviar equipamentos militares.

Os Estados Unidos têm uma rivalidade histórica com o Irã — e já colaboraram na resposta ao primeiro ataque iraniano contra Israel neste ano.