Edgard Leblanc Flis, Presidente do Conselho Presidencial de Transição do Haiti

O presidente do Conselho Presidencial de Transição do Haiti, Edgard Leblanc Flis, viralizou nas mídias sociais. Durante um pedido feito na ONU, para que os países se unam em apoio a um esforço de manutenção da paz, o representante bebeu água diretamente de uma grande jarra e derramou o líquido em sua roupa. Confira:

O momento rapidamente viralizou, gerando alguns memes. Internautas analisaram o recipiente e disseram que “estava suada, a água devia estar trincando de gelada”, enquanto outro se enxergou na situação dizendo: “Não vou rir porque isso é algo que eu facilmente faria sob pressão.

Representante quer restaurar ordem no Haiti

Edgard Leblanc Flis foi eleito pelos seus pares como presidente do Conselho de Transição de seu país, assumindo as funções de chefe de Estado. A instituição tem como objetivo restabelecer a ordem pública no país, que sofre com violência de gangues.

