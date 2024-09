Nathalia Urban, jornalista do portal Brasil 247, morreu em Edimburgo, na Escócia, na quarta-feira (25/9). As informações disponíveis até o momento indicam que a profissional de 37 anos caiu de uma ponte, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia escocesa investiga a causa da morte da brasileira.

Nascida em 25 de dezembro de 1987, em Santos (SP), Nathalia morava na Escócia desde 2013 e atuava como repórter internacional. Além disso, a jornalista criou o programa Veias Abertas na TV 247 e atuava na produção de conteúdo voltado aos povos latino-americanos.

Segundo o Brasil 247, Nathalia deixa um legado de luta por justiça e defesa de pessoas invisibilizadas pela sociedade. "Infelizmente, nossa colega Nathalia não resistiu e os aparelhos serão desligados. Num último gesto de humanidade, os órgãos serão doados. Nathalia lutou pela liberdade de todos os povos. Estamos em luto e consternados", informou o veículo de imprensa.

A morte de Nathalia foi lamentada por colegas de profissão e autoridades brasileiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja Silva publicaram uma carta em que lamentam a partida e ressaltam a trajetória da jornalista.

"Com grande tristeza e pesar, soubemos da morte da jornalista Nathalia Urban na Escócia. Nathalia era analista internacional e jornalista, extremamente competente e empenhada. Jovem, com um grande futuro pela frente que infelizmente foi precocemente interrompido. Nathalia deixa um vazio na comunicação e debates no Brasil e na luta por um mundo mais justo. Esperamos que todas as circunstâncias ao redor da sua morte sejam devidamente elucidadas", pontuaram Lula e Janja.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, também lamentou a morte de Nathalia e prestou solidariedade aos familiares e amigos. "Tocada com a morte da jornalista Nathalia Urban, da TV 247. Lembro de ouvir suas análises da política internacional, sempre com visão crítica e em defesa dos povos oprimidos e marginalizados. Uma mulher inspiradora, que nos deixa tão jovem. Toda minha solidariedade aos amigos e familiares por esse momento de dor", disse.

Em nota, o Itamaraty afirmou que “está em contato com as autoridades locais e com os familiares da cidadã brasileira para prestar a assistência consular cabível”.