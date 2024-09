A jornalista brasileira Nathalia Urban, que atuava como correspondente internacional para o site "Brasil 247", morreu nessa quarta-feira (25/9) em Edimburgo, na Escócia. A informação foi confirmada pelo site onde Nathalia atuava. O "247" não detalhou, porém, as circunstâncias da morte. Ela vivia sozinha na capital escocesa e havia terminado o relacionamento com seu companheiro recentemente.

Nathalia nasceu em Santos, litoral de São Paulo, e, além da cidade paulista, passou parte de sua infância e adolescência em João Pessoa, na Paraíba. De acordo com a própria Nathalia, em entrevista gravada em 2021 para o programa "Grandes Jornalistas", ela se interessou por um olhar humano da vida por conta de um professor de ensino médio, quando ainda morava na Paraíba. Tanto que ingressou na faculdade de Antropologia da UFPB, passando em primeiro lugar no vestibular. Nathalia contou que foi um momento de muita felicidade com a mãe, que morreu pouco tempo depois.

Com a perda da mãe e dificuldades com o padrasto, ela se mudou para São Paulo aos 19 anos, onde estudou na PUC-SP, deixando a Antropologia e cursando Ciências Sociais. Depois Nathalia foi estudar Jornalismo em sua terra natal, Santos, onde também conseguiu seu primeiro estágio no jornal “A Tribuna”. Mais uma vez, o luto a fez mudar: dessa vez, após a morte da avó, ela foi com o companheiro para a Inglaterra.

Na entrevista, Nathalia ainda relatou que em Londres sofreu preconceito por ser imigrante e, pela sugestão de um cliente do salão de beleza onde ela trabalhava como recepcionista, resolveu se mudar para a Escócia, onde morou até seus últimos dias de vida.

Em 2018, após a eleição do Bolsonaro, começou a escrever artigos em inglês sobre o Brasil, se interessando por política da América Latina e causas sociais em geral. Assim se aproximou e acabou entrando para a equipe do site "Brasil 247", onde criou um programa no Youtube chamado Veias Abertas, uma espécie de coluna em vídeo.

O "Brasil 247" fez uma série de homenagens, inclusive uma live de mais de quatro horas, com os diversos integrantes do portal. Em nota, o site afirmou que "Nathalia deixa um legado de combatividade, empatia e luta por todos os povos oprimidos do mundo".