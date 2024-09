Em agosto de 2024, o Brasil perdeu um de seus maiores ícones da televisão, Silvio Santos. Recentemente, o jornalista Ricardo Valladares, que está preparando uma biografia sobre Silvio, revelou alguns detalhes sobre os últimos meses de vida do comunicador em uma entrevista à Folha de S. Paulo.

Valladares teve acesso a momentos íntimos do cotidiano de Silvio Santos e suas revelações prometem mostrar um lado menos conhecido do dono do SBT. É uma oportunidade única para os fãs do apresentador entenderem melhor suas últimas vivências e o legado que ele deixou para a televisão brasileira.

Silvio Santos, nascido Senor Abravanel, construiu uma carreira inigualável no mundo do entretenimento. Com mais de seis décadas de carreira, ele se destacou não apenas como apresentador, mas também como empresário visionário. Sua história é marcada por uma escalada de sucesso que começou nos anos 60 e transformou-o numa lenda viva.

Ao longo desses anos, Silvio nunca perdeu a capacidade de inovar e surpreender seu público. Mesmo nos seus últimos meses, ele não deixou de exercer influência. Valladares destaca que, apesar da idade avançada e dos problemas de saúde, o apresentador mantinha um espírito ativo e um olhar atento à programação de sua emissora, o SBT.

Segundo o escritor, os últimos meses de Silvio Santos foram marcados por um misto de tranquilidade e saudade. Ele passou a maior parte do tempo ao lado de sua família, principalmente de sua esposa, Íris Abravanel, e de suas filhas. A presença da família foi essencial para que Silvio pudesse encontrar conforto e serenidade.

Silvio Santos reduziu suas atividades profissionais, concentrando-se mais em momentos de lazer e descanso. Ele manteve uma rotina simples, aproveitando o tempo para assistir a programas de televisão e ler livros. Porém, mesmo afastado do trabalho, Silvio continuava a dar sugestões e aconselhar diretores do SBT.