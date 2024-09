A Polícia Civil investiga uma denúncia de sequestro dos pais do prefeito da cidade de Seropédica (RJ), Lucas Dutra dos Santos, conhecido popularmente como “Professor Lucas”, na madrugada desta quinta-feira (26).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

De acordo com as investigações, ao menos quatro bandidos entraram na casa das vítimas, no bairro Boa Esperança, e roubaram dinheiro e joias do local. Em seguida, os idosos foram colocados na mala de um carro e levados pelos criminosos para um banco próximo e efetuar saques nas contas bancárias.

Eles foram liberados e deixados no bairro Campo Lindo, localidade próxima do local onde moram.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que policiais militares do 24º BPM (Queimados) resgataram o casal com escoriações. Agentes da delegacia local buscam imagens das câmeras de segurança e já ouviram testemunhas.

Pela sua conta oficial do Instagram, o prefeito Lucas Dutra fez uma publicação sobre a ocorrência. Segundo ele, todos da família estão bem e ele agradece e deus e a todos pelas mensagens de carinho e preocupação.