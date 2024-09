Uma criança de 4 anos morreu após ser esquecida dentro de um carro na cidade de Joinville (SC) na quarta-feira (25).

Menino foi encontrado desacordado no interior do veículo na tarde desta quarta. Criança foi esquecida no carro pela mãe, que foi trabalhar e pensou que tivesse levado o filho para a creche, mas se equivocou, segundo informações repassadas pela Polícia Militar de Santa Catarina.





Criança foi encontrada por um brigadista de uma empresa privada. Conforme a PMSC, o socorrista notou o menino dentro do carro que estava estacionado próximo a uma empresa e precisou quebrar a janela do automóvel para resgatá-lo.

Brigadista levou o menino para o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt. A criança, no entanto, não resistiu e o óbito foi confirmado na unidade de saúde. A polícia não esclareceu por quanto tempo o menino ficou sozinho dentro do automóvel.





Termômetros elevados

As temperaturas em Joinville nesta quarta variaram entre 15ºC e 30ºC, segundo a Epagri/Cira, órgão do governo de Santa Catarina.





Caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Joinville para apuração dos fatos. A Polícia Civil catarinense não informou se os pais já foram ouvidos.