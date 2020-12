Mineiro que ficou preso em carro diz que calma e fé o salvaram

Mineiro tranquilo, Flávio é empresário em Uberlândia (foto: Divulgação/Arquivo pessoal) 90 minutos dentro do carro sendo coberto parcialmente pela água, mas segundo o comerciante Flávio de Oliveira, a fé e a calma fizeram com que ele saísse ileso da forte chuva que caiu sobre Uberlândia na terça-feira (9/12). Além disso, um vídeo gravado por ele, levou o termo “mineiro” a ser um dos mais comentados nas redes sociais nesta quarta (9/12). Foram cerca dedentro dosendoparcialmente pela, mas segundo o comerciante, ae afizeram com que ele saísse ileso da forte chuva que caiu sobrena terça-feira (9/12). Além disso, umgravado por ele, levou o termo “” a ser um dos mais comentados nas redes sociais nesta quarta (9/12).





internet e como sua tranquilidade na situação chamou a atenção das pessoas que viram a gravação dele dentro do carro. Para a maioria, era a calma do povo mineiro refletida em um momento aflitivo. “A melhor forma que vi era ficar calmo dentro do carro, que o lugar mais seguro seria ali. Até no vídeo eu 'tô' bem calmo, mas o coração fica daquele jeito...”, afirmou Flávio de Oliveira.



LEIA MAIS 10:43 - 09/12/2020 Temporal: mineiro em carro coberto de água narra tranquilo o drama

20:14 - 08/12/2020 Temporal provoca alagamentos em Uberlândia nesta terça (8/12)

11:05 - 09/12/2020 Defesa Civil divulga alerta de chuva válido até quinta-feira

O “mineiro” foi como o comerciante ficou conhecido pelae como suana situação chamou a atenção das pessoas que viram a gravação dele dentro do carro. Para a maioria, era a calma do povo mineiro refletida em um momento aflitivo. “A melhor forma que vi era ficar calmo dentro do carro, que o lugar mais seguro seria ali. Até no vídeo eu 'tô' bem calmo, mas o coração fica daquele jeito...”, afirmou Flávio de Oliveira.





No registro feito no automóvel, o comerciante está na Avenida Rondon Pacheco e, pelos vidros do veículo, é possível ver a altura da enxurrada. Ele estava com o filho de 16 anos e tinham ido até o bairro Tibery fazer uma entrega. "Onde nós 'tá', não tem nada tampando nós, a água vem forte, já desceu até gente aqui na água. Ali na calçada a água já não 'tá' alta. Só que não deu tempo de nós 'subir'", diz no vídeo. Apesar de o veículo já ter sido arrastado, a narração é tranquila e mostra parte do problema enfrentado por dezenas de outros condutores.





Ele contou que naquele momento pediu proteção a Deus, ao ser surpreendido pela inundação. “Nem imaginava que a água vinha tão de repente, parece que estourou uma barragem e água vem muito forte. Imagina se eu fosse me desesperar e sair do carro?”, disse.





Flávio é casado, é proprietário de uma casa de carnes em Uberlândia e disse que o dia pós-chuva não foi tão calmo quanto ele. Apesar do susto, precisou seguir com o trabalho, inclusive fazendo entregas e cumprindo compromissos, sem descanso.

Sucesso na internet

O sucesso do vídeo de Flávio de Oliveira fez com que o termo “mineiro” chegasse ao top trends do Twitter no Brasil, segundo levantamento da empresa Vox Radar. “O vídeo foi postado em quatro perfis principais da rede social e desde a terça-feira ele começou a ser replicado e comentado”, disse um dos colaboradores da Vox Radar, João Yamim.





Ao todo, foram mais de 45,6 mil interações fazendo com que o termo estivesse entre os mais comentados durante a dia no Twitter. Somente na contagem de likes, foram mais de 181 mil. A maioria dos comentários, acima de 90% deles, continham conteúdo bem humorado e destacavam a calma do povo mineiro.





A viralização do vídeo não foi esperada pelo autor, que disse apenas que “não foi de uma forma planejada (o vídeo), eu só fiz”.