Attenzione, pickpocket! O grito que viralizou na web em 2023 mostrou a realidade dos furtos nas ruas da Europa. Agora, um brasileiro chamou atenção nas redes sociais pelo mesmo motivo. O fotógrafo Pierre Gama enfrentou batedores de carteira em Roma, na Itália, onde mora, e quase arrumou uma briga.





No vídeo, o rapaz conta que estava andando na calçada quando viu cinco ladrões seguindo uma mulher e tentando abrir sua bolsa. Ele avisou a ela que corria perigo. “Ei, moça, pickpocket. Cuidado com sua bolsa, eles estão te seguindo”, diz Pierre, em inglês, para a mulher que caminhava na calçada.





Em seguida, um homem vem tirar satisfação com o brasileiro, que segue gritando que há batedores de carteira no local. Pierre começa a filmar um grupo de mulheres, que seriam parte da gangue, e elas cobrem o rosto. Um homem que estava com elas parte para a briga.





Pierre e o rapaz começam a discutir, em línguas diferentes. O estrangeiro cospe no brasileiro e sai do local. O primeiro homem que implicou com o fotógrafo volta para a confusão. Irritado, o brasileiro pega uma garrafa de cerveja do chão e começa a ameaçar o grupo, que entra em uma sorveteria. O vídeo termina com Pierre gritando para os batedores de carteira para enfrentarem a briga, enquanto uma das mulheres pede para a atendente chamar a polícia.





A atitude de Pierre logo conquistou as redes sociais pela coragem com que ele enfrentou os bandidos e também por ele misturar várias línguas e colocar o jeitinho brasileiro na briga. “Pelo que entendi, ele não sofreu a tentativa de roubo, ele viu eles tentando abrir a bolsa de outra pessoa e foi pra cima. Um verdadeiro herói sem capa!”, elogiou um perfil.





“O cara meteu espanhol, inglês, português só pra xingar eles”, observou outro. “Que lindo esse vídeo. Não ironicamente, estou emocionada. Ele misturando todos os idiomas já ditos no planeta terra, pegando a garrafa… absolute cinema”, escreveu um terceiro.





O vídeo foi publicado na semana passada e viralizou no começo desta semana, após um perfil de viagens repostar. No entanto, ele foi erroneamente associado a Paris, onde ocorrem os Jogos Olímpicos. Isso porque a capital francesa estaria enfrentando uma onda de assaltos com o aumento de turistas por causa do evento esportivo.





No último sábado, a jornalista Fátima Bernardes presenciou a ação dos pickpockets no metrô de Paris. Ela, que está na cidade para cobrir os jogos, contou como foi o roubo. Foi uma movimentação danada, a moça estava com o celular dentro do bolso, mas a carteira estava dentro de uma pochete atravessada do lado, no fundo. Eles conseguiram tirar”, narrou.





"Eles deixam para sair do vagão no último segundo, quando a porta já está fechando, que não dá para correr [atrás]", explicou.