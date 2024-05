O fotógrafo brasileiro César Melo registrou uma tentativa de furto de celular no metrô de Paris. Ele afirmou que "todo cuidado é pouco" e que foi rodeado por pickpockets, os famosos "batedores de carteira". O brasileiro contou que só não foi furtado porque percebeu a intenção do grupo e começou a gravar.

"Eu fui quase roubado no metrô de Paris, as pickpockets me rodearam, mas como eu já conheço e sei quem são as pickpockets, eu peguei o celular, gravei e intimidei para não ser furtado", disse o fotógrafo, que ficou cercado por um grupo de mulheres e jovens bem vestidas que cobriram os rostos após perceberem que estavam sendo filmadas. "Manda bonjour, pickpocket", afirmou César ao registrar o momento.

A expressão pickpockets ficou famosa após uma italiana viralizar nas redes sociais por alertar turistas em Veneza sobre furtos de objetos pessoais feitos por grupos de ladrões disfarçados. Nos vídeos gravados por Monica Poli, ela grita "Attenzione pickpocket!" para avisar aos presentes sobre os riscos de furtos.