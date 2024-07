O Exército russo afirmou, nesta terça-feira (30), que capturou outra localidade na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, continuando seu lento avanço, apesar das enormes perdas, frente a tropas ucranianas que enfrentam dificuldades.

"As unidades do grupo Centro (...) libertaram a localidade de Leninskoie (Pivdenne em ucraniano, NDLR)", indicou o Ministério russo da Defesa.

Essa localidade, que contava com 1.400 habitantes antes do ataque russo de fevereiro de 2022, está localizada perto das cidades de Toretsk e de Nova York, ainda sob controle ucraniano, mas que são alvos há várias semanas de uma ofensiva russa.

A Rússia segue ganhando terreno na região de Donetsk da qual reivindica a anexação e onde tem a iniciativa desde o fracasso da contraofensiva ucraniana do verão de 2023 e a queda da cidade de Avdiivka em fevereiro de 2024.

Os ataques do Exército russo, ainda que com muitas perdas de soldados e material, vencem as defesas ucranianas em alguns setores, embora até agora a Rússia não tenha conseguido um avanço decisivo.

Na segunda, o Exército russo reivindicou a conquista de outro pequeno povoado, o de Vovche, que está na mesma região. No dia anterior afirmou que capturou duas localidades vizinhas, Progress e Evguenivka.

Em outros setores da região, o Exército russo segue atacando a cidade estratégica de Chasiv Yar, perto de Bakhmut, capturada pela Rússia em maio de 2023 e quase destruída após uma dura batalha que durou 10 meses.

A Ucrânia enfrenta a superioridade numérica e material da Rússia, que dispõe de mais munições e utiliza maciçamente bombas planadoras, difíceis de evitar e que destroem as fortificações mais sólidas.

As forças ucranianas carecem de armas e munições em relação aos russos, apesar da ajuda ocidental que foi retomada após meses de bloqueios.

Também tem dificuldades para aumentar suas fileiras para enfrentar as fortes perdas acumuladas em mais de dois anos de guerra desde o início do ataque russo.

bur/alf/lch/eg/mb/dd