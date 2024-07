SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O FBI confirmou, nesta sexta-feira (26), que o ex-presidente Donald Trump foi atingido na orelha direita por uma bala durante o atentado no último dia 13. As informações são da agência de notícias Associated Press.





Havia suspeita de que o ex-presidente teria sido ferido por estilhaços. O esclarecimento foi feito após o diretor da agência, Christopher Wray, cogitar a possibilidade de Trump ter sido ferido por estilhaços.





O FBI disse que a bala pode ter sido fragmentada: "O que atingiu o ex-presidente Trump na orelha foi uma bala, inteira ou fragmentada em pedaços menores, disparada do rifle".





A dúvida levantada por Wray deixou o candidato republicano e aliados irritados, segundo a Associated Press. Apesar disso, nem a equipe do ex-presidente, nem os próprios agentes federais haviam divulgado detalhes do ferimento na orelha de Trump.





Mais cedo, o republicano apareceu sem curativo na orelha direita pela primeira vez desde o atentado. Ele se encontrou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.





Ronny Jackson, médico de Trump e congressista, disse que ele está "extremamente bem". "Quero tranquilizar o povo americano e o resto do mundo, que o presidente Trump está extremamente bem".





NOVO COMÍCIO





Donald Trump anunciou que irá retornar a Butler, Pensilvânia (EUA), local onde ele foi alvo do atentado. Trump fará um comício em homenagem às outras vítimas do ataque.





O ex-presidente, no entanto, não especificou a data do evento do comício e nem se será realizado ao ar livre. "Voltarei a Butler, Pensilvânia, para um grande e lindo comício, em homenagem à alma do nosso amado herói bombeiro, Corey [Comperatore], e aos bravos patriotas feridos há duas semanas", escreveu em seu perfil na Truth Social.





Atirador foi identificado. Thomas Matthew Crooks, que morreu duração a ação, foi identificado pelo FBI como o atirador. Ele era de Bethel Park, Pensilvânia, a cerca de 64 km do local do comício. Crooks tinha material explosivo dentro do carro e em casa, segundo informações do canal de notícias CNN.