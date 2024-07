Obama apoia Kamala Harris: 'Tem visão, caráter e força'

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama endossou nesta sexta-feira (26/7) a candidatura da vice-presidente americana, Kamala Harris, para a Casa Branca — colocando fim a dias de especulação sobre se ele a apoiaria. Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama disseram em uma declaração conjunta que eles acreditam que Kamala Harris tem "a visão, o caráter e a força" para governar o país.



Obama estaria entre os mais de cem líderes democratas com quem Harris teria conversado depois que o presidente Joe Biden anunciou no domingo (21/7) que estava abandonando sua tentativa de reeleição. Em um comunicado naquela ocasião, Obama elogiou a decisão de Biden, mas não manifestou apoio à Harris.

A vice-presidente americana já conquistou o apoio da maioria dos delegados democratas, abrindo caminho para ter sua candidatura oficializada na convenção democrata em agosto. Nesta sexta-feira, os Obama disseram que "não poderiam estar mais entusiasmados" em apoiar Harris. Eles prometeram fazer "tudo em seu alcance" para elegê-la.

"Concordamos com o presidente Biden. Escolher Kamala foi uma das melhores decisões que ele tomou. Ela tem o currículo para provar isso", diz a nota.

Eles citaram o histórico de Kamala Harris como procuradora-geral, senadora e vice-presidente. "Mas Kamala tem mais do que um currículo. Ela tem a visão, o caráter e a força que são necessários nesse momento de demandas críticas."

"Não existe dúvida nas nossas mentes que Kamala Harris tem exatamente o que é preciso para vencer as eleições e entregar para o povo americano. Em um momento em que os riscos nunca estiveram tão altos, ela nos dá todos os motivos para termos esperança."

A nota é acompanhada de um vídeo em que Harris recebe um telefonema dos Obama de apoio à candidatura. "Oh, meu Deus. Michelle, Barack, isso é tão importante para mim", diz ela, no vídeo. Kamala Harris tem estado ocupada com diversos eventos nos EUA desde que Biden abandonou a disputa.



Na quinta-feira, ela fez um discurso na Federação Americana de Professores, em Houston, no Texas. Apesar de o compromisso ser da sua agenda de vice-presidente, o evento teve um ar de campanha eleitoral, cheio de aplausos da audiência. Ecoando linguagem usada em eventos de campanha na terça e quarta-feira, Harris criticou republicanos "extremistas" e suas políticas "fracassadas". "Nós queremos proibir arma e eles querem proibir livros", diz.

Na quinta-feira, o candidato republicano Donald Trump continuou atacando Harris. "A mentirosa Kamala Harris é uma marxista radical de esquerda e pior", disse ele em sua plataforma de mídia social.

Trump disse que não vai se comprometer em participar de debates televisivos com Harris até que ela seja oficialmente confirmada como candidata do partido democrata. Ele sugeriu que os democratas estão demorando para ver se aparece algum candidato melhor.