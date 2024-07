As eleições presidenciais dos Estados Unidos estão chegando e vários acontecimentos antecedem as votações em novembro, como o atentado a Trump ou a desistência de Biden no dia 21 de julho, que abriu espaço para a possível candidatura de Kamala Harris. Mas as atenções estão voltadas aos políticos para além da corrida eleitoral, uma dúvida que surge é: de quanto se trata o patrimônio que Donald Trump acumula?







O ex-presidente adicionou mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) ao seu patrimônio líquido com a valorização das ações da Trump Media, controladora da rede social Truth Social, após o atentado ao candidato do Partido Republicano, atingido em sua orelha direita, no dia 13 de julho em um comício em Butler, na Pensilvânia.





Às 16h40, segundo a Revista Forbes, as ações do Trump Media & Technology Group subiam 33,65% na bolsa de valores dos Estados Unidos, a Nasdaq, sendo negociadas a US$ 41,29 (R$ 224,7), o que registrou o terceiro maior ganho da empresa este ano, atrás de um salto de 35% em 25 de março.

Trump, que possui quase 65% da empresa, viu seu patrimônio líquido aumentar em US$ 1,1 bilhão (R$ 6 bilhões). O republicano tem um patrimônio total de US$ 6,6 bilhões (R$ 36 bilhões), o que o coloca entre as 500 pessoas mais ricas do mundo. O valor de mercado da Trump Media é estimado pela Forbes entre US$ 40 milhões (R$ 217,7 milhões) e US$ 90 milhões (R$ 490 milhões). Na abertura de capital, Trump chegou a ter um patrimônio de US$ 8 bilhões, com as ações da empresa sendo negociadas a US$ 79,38 (R$ 432).