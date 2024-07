O ex-presidente Donald Trump fez, nesta segunda-feira (15/7), em Milwaukee, no estado de Wisconsin, sua primeira aparição pública após o atentado que sofreu no sábado (13/7), em comício em Butler, na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Nesta segunda, ele subiu ao palco da Convenção Nacional do Partido Republicano, ao lado do senador J.D. Vance, seu vice na chapa, na disputa eleitoral contra o democrata Joe Biden. O evento lançou a candidatura de Trump à presidência do país.

J.D. Vance fará um discurso nesta quarta-feira (17/7), e Trump, na quinta (18/7).

O ex-presidente estava com a orelha direita tampada, devido ao tiro que sofreu. O público presente no evento gritava: "Nós temos Trump".

Para Guga Chacra, comentarista da GloboNews, a recepção a Trump foi similar a de uma "liderança messiânica".

Atentado

O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, foi abruptamente retirado do palco em um comício em Butler, na Pensilvânia, nesse sábado, após um atentado a tiros. Ele tinha sangue na lateral da cabeça e ergueu o punho enquanto agentes de segurança o levavam para um veículo próximo.

Em uma declaração no Truth Social, plataforma de mídia social semelhante ao Twitter pertencente ao ex-presidente Donald Trump, ele disse que foi baleado e atingido por uma bala na parte superior da orelha direita.

Um espectador do comício morreu, e outro ficou gravemente ferido. O atirador foi morto pelos agentes de segurança. Os tiros foram disparados de fora do perímetro de segurança do local