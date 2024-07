O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, classificou a desistência de Joe Biden à reeleição como um ato “corajoso” e que “prova o amor” do atual mandatário pelo país. Em sua conta na rede social Medium, neste domingo (21/7), Obama avaliou o cenário eleitoral e se disse confiante de que os Democratas possam escolher um nome forte na convenção de agosto.

“Estaremos navegando em águas desconhecidas nos próximos dias, mas eu tenho confiança de que os líderes do nosso partido serão capazes de criar um processo do qual emergirá um candidato forte. Acredito que a visão de Biden de um Estados Unidos generoso, próspero e unido, que ofereça oportunidades para todos, será plenamente exposta na convenção Democrata de agosto. Espero que cada um de nós esteja preparado para carregar a mensagem de esperança e progresso até novembro e adiante”, disse.

Obama ainda rasgou elogios ao atual presidente e disse que desde que escolheu Biden para ser seu vice, 16 anos atrás, passou a admirar o seu caráter. O ex-presidente também frisou que a administração Biden “livrou” os Estados Unidos do “caos, da falsidade e da divisão que caracterizou a administração de Donald Trump (Republicanos)”.

“O currículo impressionante deu ao presidente Biden todo o direito de concorrer à reeleição e terminar o trabalho que começou. Joe sabe mais do que todos nós o que está em jogo nessas eleições - como tudo que ele lutou durante a sua vida, e o tudo o partido Democrata defende, estará em risco se permitirmos que Trump volte à Casa Branca e dê aos Republicanos o controle do Congresso”, frisou Obama.

Joe Biden anunciou que iria retirar sua candidatura por uma carta publicada em suas redes sociais, mas não deixou claro os motivos da sua decisão. Segundo o atual presidente, sua intenção era tentar a reeleição, mas que era do interesse do partido e do país que ele se afastasse da corrida eleitoral.

Biden também anunciou que vai apoiar a candidatura da sua vice-presidente Kamala Harris, mas apesar de ser a única que pode usar os recursos de campanha arrecadados pela chapa, o nome ainda precisa ser referendado pelos Democratas. Um pronunciamento do presidente é esperado no decorrer da semana.

A desistência de Biden vinha sendo ventilada pelas principais lideranças democratas, principalmente após o atentado contra o ex-presidente Donald Trump, candidato pelo partido Republicano, e o desempenho ruim no debate entre os dois. Pesquisas já apontavam o antigo mandatário à frente do atual presidente, em especial em Estados essenciais para a eleição.

