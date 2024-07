O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu doações para a campanha de Kamala Harris à presidência do país. Mais cedo, Biden desistiu de concorrer à reeleição e declarou apoio à candidatura de sua vice-presidente à Casa Branca.



Em uma postagem no X (antigo Twitter), neste domingo (21/07), Biden disse: “E se você estiver conosco, doe para a campanha dela aqui”, com um link para a página que arrecada doações para a candidatura do partido Democrata.

And if you’re with us, donate to her campaign here:https://t.co/A0T3v7ItQm