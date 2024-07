O ex-presidente Donald Trump fez, nesta quinta-feira (18/7), seu primeiro discurso desde o atentado que sofreu no último sábado (13/7). Durante a convenção do Partido Republicano, em Milwaukee, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, ele garantiu que será eleito novamente e vai governar por "todos os Estados Unidos" e não para "uma parte do país".

"Estou aqui, diante de vocês, com mensagem de confiança, força e esperança. Daqui a quatro meses, teremos uma grande vitória e os quatro melhores anos da história do nosso país", declarou Trump.

E prosseguiu dizendo que, a partir de 2025, haverá "uma nova era de segurança e prosperidade a cidadãos de qualquer crença ou cor". "Vamos resolver essa divisão (referindo-se à bipolaridade política e vários tipos de preconceito). Juntos, vamos lutar. Quero ser o presidente de todos os Estados Unidos, não de um pedaço dele. Com fé e dedicação, aceito a indicação de todos vocês a candidato à presidência dos Estados Unidos", disse.

Ele disputa a corrida presidencial contra o democrata Joe Biden.

Donald Trump fez sua primeira aparição em público, depois do atentado, na segunda-feira (15/7). Nesta quinta, ele relembrou o ocorrido no sábado, quando um tiro raspou por sua orelha direita.

"É muito doloroso (relembrar a história do atentado). Estava um lindo dia na cidade de Butler, comecei a fazer meu discurso, falando sobre o excelente trabalho que minha administração fez, e tenho muito orgulho do que fizemos. Comecei a virar (a cabeça) para minha direita, e tive muita sorte, senti algo passando forte pela minha orelha direita. Quando vi sangue, soube que era algo muito sério, estava sendo atacado", contou.

Ele elogiou os "agentes do Serviço Secreto". "Foram muito corajosos em proteger. E se eu não tivesse virado a cabeça naquele momento, teria morrido", complementou. Em parte do discurso, homenageou o bombeiro que morreu no sábado, durante o atentado.

Dentre outros temas do discurso, o ex-presidente prometeu "alívio econômico" em uma hipotética nova gestão, além de medidas mais drásticas contra imigrantes.

Atentado



O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, foi abruptamente retirado do palco em um comício em Butler, na Pensilvânia, no último sábado, após um atentado a tiros. Ele tinha sangue na lateral da cabeça e ergueu o punho enquanto agentes de segurança o levavam para um veículo próximo.

Em uma declaração no Truth Social, plataforma de mídia social semelhante ao Twitter pertencente ao ex-presidente Donald Trump, ele disse que foi baleado e atingido por uma bala na parte superior da orelha direita.

Um espectador do comício morreu, e outro ficou gravemente ferido. O atirador foi morto pelos agentes de segurança. Os tiros foram disparados de fora do perímetro de segurança do local