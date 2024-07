Em 7 de julho de 2024, a coalizão de esquerda Nova Frente Popular conseguiu o maior número de assentos no segundo turno das eleições legislativas na França. Desde então, publicações que somam mais de 27 mil interações nas redes sociais compartilham imagens da Torre Eiffel iluminada de vermelho como se a cena tivesse ocorrido após o resultado eleitoral. Mas os registros são de janeiro de 2004, quando o monumento recebeu essa iluminação em comemoração ao Ano Novo chinês.

"Torre Eifel toda iluminada de vermelho em homenagem à vitória da esquerda", diz uma das publicações com as imagens, que circulam noFacebook, no Instagram e no X.

Os registros também foram compartilhados pordeputados federais e pela primeira-dama Rosângela da Silva nas redes sociais após o resultado das eleições.

Leia: por que os franceses rejeitaram direita radical mais uma vez

Em junho de 2024, o presidente francês Emmanuel Macron convocou antecipadamente as eleições legislativas no país, em uma manobra para tentar conter o crescimento da extrema direita após a vitória do partido Reagrupamento Nacional (RN) no Parlamento Europeu. A medida não afetaria o mandato de Macron, que vai até 2027.

Em 30 de junho, noprimeiro turnodas legislativas francesas, o RN conquistou mais de 34% dos votos.

Porém, nosegundo turno, em 7 de julho, o cenário teve uma reviravolta, e a coalizão de esquerda Nova Frente Popular obteve o maior número de assentos na Assembleia Nacional, embora sem maioria (289 assentos) para governar e indicar o primeiro-ministro. Com isso, a nomeação do novo premiê será de Macron.

Mas, ao contrário do que indicam as publicações, a Torre Eiffel não foi iluminada de vermelho após a vitória da Nova Frente Popular nas eleições em 2024.

Ano Novo chinês em 2004

Uma busca reversa por uma das imagens virais no Google levou a fotos semelhantes do monumento iluminado em vermelho, em textos publicados em janeiro de 2004 por portais chineses. Segundo os sites, a iluminação seria devido às comemorações do Ano Novo Chinês em Paris, durante um período de intercâmbio cultural entre os países.

À época, a capital francesa contoucom atividadescomo exibições de arte chinesa, desfiles e espetáculos.

Em 24 de janeiro de 2004, a AFP tambémregistrouimagens do monumento. Em algumas é possível identificar os mesmos efeitos de luz na torre e a iluminação branca próxima à base (1,2).

Uma consulta ao site oficial da Torre Eiffel levou a umapublicaçãoque confirmou que o monumento foi iluminado de vermelho naquela ocasião, até a manhã de 29 de janeiro de 2004.

Outra busca reversa, pelasegunda imagem viralizada, levou ao mesmo registro publicado no Flickr em 28 de novembro de 2006, com a indicação de que a fotografia teria sido feita em 28 de janeiro de 2004.

Além disso, publicações de usuários nas redes sociais em 7 de julho (1,2), quando os conteúdos virais alegam que a torre foi iluminada de vermelho, mostram que o monumento não aparece nessa tonalidade. Atualmente, o símbolo de Parisexibeos anéis olímpicos, instalados como preparativos para os jogos de Paris-2024.

A Torre Eiffel já foi iluminada de vermelho em outra ocasião — para homenagear a Turquia durante o campeonato de futebol Euro 2016 — mas, nesse caso, o monumento contou também com diversos pontos de luz ao longo da estrutura, que não aparecem na imagem viralizada,como mostraesta outra foto da AFP.

O AFP Checamos já verificou anteriormente outras publicações que associavam registros da Torre Eiffel vermelha a alegações falsas.

Referências

Matérias sobre a comemoração do Ano Novo Chinês em Paris em 2004

Fotografia publicada no Flickr em 2006

Publicação no site oficial da Torre Eiffel

Iluminação da Torre Eiffel em julho de 2024