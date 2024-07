O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou nesta quarta-feira (10) que "ninguém venceu" as eleições legislativas realizadas no domingo na França, na qual a esquerda ficou em primeiro lugar, mas sem maioria absoluta, e chamou à formação de uma coligação ampla.

Em uma carta ao povo publicada pela imprensa regional, Macron fez um apelo "a todas as forças políticas que se identificam com as instituições republicanas, o Estado de Direito, o parlamentarismo, a orientação europeia e a defesa da independência da França, a um diálogo sincero e leal para construir uma maioria sólida, necessariamente plural, no país".

dc/tgb/an/mb/jc/yr