Uma torre da catedral Notre Dame de Rouen, na França, foi atingida por um incêndio nesta quinta-feira (11/7). Os bombeiros conseguiram controlar as chamas do templo que é considerado a segunda catedral francesa mais conhecida. O incidente aconteceu cinco anos após incêndio em Notre Dame, em Paris, a mais famosa do país.





As primeiras imagens do incêndio mostravam uma nuvem escura de fumaça e os pedestres assistindo à cena horrorizados. Imagens posteriores mostravam a fumaça perpassando a cobertura branca que circundava o andaime ao redor da torre, que estava em obras. Após cerca de 90 minutos, os bombeiros disseram que o incêndio havia sido contido.





Os bombeiros contaram à imprensa local que o risco de propagação das chamas era baixo porque o incêndio ocorreu em uma área onde a maioria das estruturas era de metal. Os trabalhadores da obra da catedral foram os primeiros a perceber o incêndio e alertaram as autoridades.





O bispo Dominque Lebrun disse que os trabalhadores que estiveram no local para as reformas do pináculo estavam seguros. A catedral de Rouen é considerada um dos ícones da arquitetura gótica. Ela foi construída em 1506 e chegou a ser o edifício mais alto do mundo entre 1876 e 1880, com 151 metros de altura, após a instalação da agulha principal, localizada acima da torre.





A agulha atual de aço foi colocada no lugar de uma outra estrutura, renascentista, feita de madeira e chumbo, e destruída por um raio em 1822. A igreja foi pintada várias vezes pelo impressionista francês Claude Monet (1840-1926), que a retratou em mais de 30 obras.





Ela estava cercada por andaimes e uma cobertura branca durante várias semanas. A prefeitura local anunciou que o local foi evacuado e que um cordão de segurança estava colocado ao redor do prédio. A prefeitura disse que não houve relatos de vítimas e que a extensão dos danos não estava clara.





As cenas lembraram os franceses do incêndio na estrutura de madeira do telhado da Catedral de Notre Dame, de Paris, em 2019. Cinco anos depois, os reparos estão quase concluídos.