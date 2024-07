Um avião da Saudi Airlines pegou fogo ao pousar no aeroporto de Peshawar, no Paquistão, nesta quinta-feira (11/7). O voo, que saiu da Arábia Saudita, tinha 297 pessoas a bordo. Todas elas foram retiradas da aeronave em segurança, segundo a imprensa local.







Imagens que circulam nas redes sociais mostram o avião, um Airbus A330, na grama, com os ocupantes descendo pelos escorregadores de emergência. No vídeo é possível ver muita fumaça.





O voo Saudia 792 saiu do aeroporto Rei Khalid saiu às 4h18 da manhã, no horário local, e pousou em Peshawar às 10h24, com apenas 19 minutos a mais do que o esperado para a rota. Segundo o site Dawn, as chamas foram observadas durante o pouso no trem de pouso traseiro esquerdo por controladores de voo, que avisaram os pilotos.





Equipes de emergência e de combate a incêndios conseguiram controlar o fogo, "poupando a aeronave de um acidente de grandes proporções", segundo a companhia aérea. "Todos os 276 passageiros e 21 tripulantes foram removidos em segurança por escorregadores infláveis", diz no comunicado.



O aeroporto segue aberto para pousos e decolagens. Não há relatos de feridos.