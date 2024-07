Por muito tempo o britânico Paul Mason era dono do título de homem mais gordo do mundo. Com seus 420 kg, ele chegou a ouvir dos médicos que não chegaria aos 40 anos. Hoje, com 204 kg a menos, ele completa 64 anos e está se preparando para a aposentadoria.





Segundo o jornal O Globo, Paul faz uma cirurgia bariátrica e, hoje, pesa 216 kg. Mesmo acamado, ele celebra a nova vida, dizendo que não pretende alcançar o peso de antes. “Um médico uma vez me disse que eu teria sorte se chegasse aos 40 e agora aqui estou, quase um aposentado. Posso não andar mais agora, mas estou em paz com isso. Só quero usar meu tempo para ajudar os outros e garantir que eles não cometam os mesmos erros que eu cometi”, afirmou à publicação.





Paul começou a comer compulsivamente quando tinha 20 anos por conta de problemas emocionais. Ele ficou famoso em 2010, quando foi lançado o documentário “The world’s fattest man” (2010), que mostrou que ele ingeria 20 mil calorias por dia. Sua alimentação incluía 40 barras de chocolate e fast food diariamente.





Em 2010, ele fez a bariátrica. Paul perdeu muito peso, chegando aos 127 kg em 2017. Nesse período, ele começou um namoro e chegou a ficar noivo. Porém, em 2018, o relacionamento chegou ao fim, trazendo uma recaída para a compulsão alimentar e novo aumento de peso, mas nunca ao nível anterior.





Em 2021, Mason sofreu uma forte depressão e foi internado por conta da COVID-19. “Eu estava ganhando muito líquido, mas não conseguia me livrar dele. Apareceu do nada. Ficou tão ruim que eu não conseguia respirar e eles mandaram um paramédico que insistiu que eu fosse para o hospital. O problema era que o elevador estava quebrado, então eles tiveram que chamar duas equipes de bombeiros para me carregar escada abaixo. Foi horrível. Havia pessoas do lado de fora tirando fotos”, contou, classificando o episódio como uma grande vergonha.





Ele passou 18 meses no hospital. Seus rins chegaram a parar de funcionar, precisando de um medicamento específico para restaurar a função renal. Atualmente, Mason mora em um apartamento projetado em uma casa de repouso no sul do Reino Unido. Sua cama possui polias que o auxiliam a sair da cama. Ele se locomove em uma cadeira de rodas específica, projetada nos Estados Unidos.





Quando se sente bem o suficiente, ele se junta a outros residentes de casas de repouso no refeitório. Ele também usa o tempo para seu novo hobby de jardinagem.