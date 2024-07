A Rússia anunciou nesta quinta-feira (11) que tomou o controle de outra localidade no leste da Ucrânia, em um cenário de avanço lento das forças de Moscou no campo de batalha.

Unidades do Exército russo "libertaram a localidade de Voskhod", na região de Donetsk, afirmou o Ministério da Defesa da Rússia em seu boletim diário.

"As forças russas melhoraram sua situação tática", acrescenta o boletim.

Esta pequena localidade fica em um setor da frente de batalha em que as tropas russas registraram avanços nas últimas semanas, aproveitando as dificuldades do Exército ucraniano devido à falta de soldados, armas e munições.

Na quarta-feira, os países da Otan reforçaram o apoio à Ucrânia, com o envio de aviões F-16, baterias de defesa antiaérea e reconhecendo que Kiev está em um "caminho irreversível" para a adesão à Aliança Atlântica.

