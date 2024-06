O rei Charles III, do Reino Unido, fez uma piada envolvendo ‘Pokémon’ durante um jantar com os imperadores Naruhito e Masako, do Japão, na última terça-feira (25/6). Em outro momento, ele chegou a desejar feliz aniversário para Hello Kitty, popular personagem japonês. O encontro celebra as tradições culturais dos dois países.





Durante o jantar oficial, na primeira noite da visita, Charles lembrou dos momentos em que foi pescar com o líder japonês. "Só lamento informar que não tive mais sorte nas tentativas mais recentes de pesca. A frase do Pokémon 'temos que pegá-los' pode ressoar com meus netos, mas para mim é, talvez, uma aspiração!", disse, arrancando risos dos presentes, incluindo os japoneses, a esposa, Camilla, e o próprio filho, William.





Mais tarde, ele celebrou a famosa gatinha sem boca. “Talvez você me permita destacar um indivíduo em particular que faz 50 anos este ano: criado em um subúrbio de Londres com sua irmã gêmea, um empreendedor que fez fortuna e vale bilhões de dólares, e um embaixador infantil da UNICEF além de tudo isso. Então, só posso desejar um feliz aniversário para Hello Kitty!", homenageou.







Mais tarde, a Rainha Camilla exibiu a nova Ordem da Família do Rei, pela primeira vez, pintada em plástico em vez de marfim. A tradição, que remonta ao século XIX, normalmente apresenta um retrato do monarca cravejado de diamantes e suspenso por um laço de seda. Kate Middleton não esteve presente por seguir o tratamento contra o câncer.