Johnny Weissmuller antes de ser Tarzan, Paavo Nurmi liderando o grupo dos 'finlandeses voadores' ou um Roger Ducret deslumbrante na esgrima: os Jogos de Paris-1924 revelaram os primeiros grandes heróis do olimpismo moderno, em uma edição que marcou época.

Há 100 anos, Paris era sede da oitava edição dos Jogos Olímpicos da era moderna, 24 anos depois de ter recebido a segunda em 1900, no contexto da Exposição Universal. As diferenças entre as duas foram enormes.

Para Pierre de Coubertin, presidente-fundador do Comitê Olímpico Internacional (COI), 1924 representou uma certa vingança após ter visto o evento de 1900 ser chamado de "Competição Internacional de Exercícios Físicos e Esportes", imposta pelos organizadores em vez de seu recém-nascido selo olímpico.

A capital francesa disputou o direito de receber a edição de 1924 com Amsterdã, Barcelona, Los Angeles, Lyon, Praga e Roma. Mas o principal obstáculo estava nas relações conturbadas entre os membros do Comitê Olímpico Francês e o fundador do COI, o que exigiu a intervenção de diplomatas franceses.

A unidade permitiu Jogos bem-sucedidos, ao contrário de 1900. Também foram muito mais alinhados à ideia de Coubertin, que pregava que o esporte deveria ter um papel essencial na sociedade, embora também fosse uma figura controversa por suas posições reacionárias, como a sua declaração de que "uma Olimpíada feminina seria desinteressante e feia".

- "Citius, Altius, Fortius" -

Mas os tempos foram mudando e a participação feminina, que incluiu a lendária tenista francesa Suzanne Lenglen, foi duas vezes maior em Paris-1924 do que na edição anterior, Antuérpia-1920, passando de 65 para 135 mulheres na competição.

Ao todo, foram 3.088 atletas de 44 países nos Jogos Olímpicos realizados entre 5 e 27 de julho daquele ano, mas que na realidade tiveram duração de quase três meses, uma vez que o torneio de rugby XV havia começado em 4 de maio.

Paris-1924 também foi precursora de diversas novidades, incluindo o slogan "Citius, Altius, Fortius" (mais rápido, mais alto, mais forte) e a cerimônia de encerramento, com três bandeiras hasteadas: a do COI, a do país-anfitrião e a da próxima sede.

Também foi construída pela primeira vez uma Vila Olímpica, erguida com edifícios de madeira, com água encanada, restaurante, correios, salão de beleza... estava localizada perto do estádio Yves-du-Manoir em Colombes (arredores de Paris), coração daqueles Jogos Olímpicos.

Mas foi na piscina Tourelles, no 20º distrito de Paris (leste), que surgiu uma das primeiras estrelas olímpicas, o nadador Johnny Weissmuller.

O americano, que dois anos antes havia se tornado o primeiro a nadar os 100 metros abaixo de um minuto, conquistou três medalhas de ouro (100 e 400 m livres, revezamento 4x200 m) e uma de bronze com a equipe de polo aquático.

Invencível naquela época, permaneceu assim até os Jogos de Amsterdã-1928, antes de fazer sucesso em Hollywood como o Tarzan mais famoso do cinema, interpretando o personagem em 12 filmes entre 1932 e 1948.

- "Carruagens de Fogo" -

A amizade entre os britânicos Harold Abrahams e Eric Liddell inspirou o filme "Carruagens de Fogo", de Hugh Hudson, vencedor de quatro estatuetas do Oscar em 1982.

O primeiro, um judeu, teve que enfrentar o antissemitismo da época, apesar de seu ateísmo. O segundo era um protestante presbiteriano fervoroso, a ponto de desistir da final dos 100 metros rasos por estar marcada para um domingo, o que era contrário às suas crenças religiosas.

Abrahams então venceu a prova e Liddell consolou-se com os 400 metros rasos - ele também bateu o recorde mundial da prova.

Entre os 20 esportes e as 126 provas do programa desta edição, as corridas de longa distância foram palco do domínio esmagador dos finlandeses, liderados por Paavo Nurmi, que conquistou cinco medalhas de ouro, incluindo os 1.500 e 5.000 metros.

Seu compatriota Ville Ritola conquistou quatro ouros e duas pratas.

Já a esgrima teve como grande destaque o francês Roger Ducret, que somou três medalhas de ouro e duas de prata, no florete, espada e sabre.

O sucesso popular de Paris-1924 foi evidente. Cerca de 600 mil espectadores compraram ingressos para o evento e alguns vivenciaram momentos históricos como a competição de salto em distância, na qual o americano William DeHart Hubbart foi o primeiro atleta negro campeão olímpico em uma prova individual.

O marco deixou uma mensagem para algumas mentalidades vigentes na época, incluindo a de Pierre de Coubertin, um colonialista convicto, para quem "a raça branca é de uma essência superior".

Os Jogos de Paris-1924 foram os últimos sob o comando do fundador do COI, que renunciou ao cargo em 1925.

nip/ng/dr/mcd/yr/fp