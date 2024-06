Um jovem de 19 anos se tornou manchete de diversos jornais internacionais. O britânico Jay Slater desapareceu em Tenerife, na Espanha, após perder um ônibus, em 17 de junho. Ele estava de férias com os amigos e participou da festa New Rave Generation no dia anterior ao seu desaparecimento. Apesar do sofrimento da família, as redes sociais fazem deboche da história, afirmando que Jay cumpriu seu carma, já que, em 2021, foi condenado por agressão a outro adolescente.







Jay Slater compareceu à festa com dois amigos. Durante a madrugada de segunda, viajou 37 km até a aldeia de Masca, uma região montanhosa conhecida pelos amantes de trilha. Ele estava acompanhado de dois britânicos que conheceu durante a rave. Slater chegou a levar os homens para o Airbnb onde eles estavam hospedados, indo embora por volta das 7h30. No entanto, ele não voltou para o local em que estava com seus amigos.







Por volta das 8h, Ofelia Medina Hernandez relata ter se encontrado com Jay, que lhe perguntou o horário do próximo ônibus, que passaria somente às 10h. Após o breve contato, ele caminhou apressadamente na direção oposta. Minutos mais tarde, Slater entrou em contato com sua amiga Lucy Mae Law, para dizer que se perdeu tentando voltar para Los Cristianos, região em que estava hospedado. Ele afirmou que tinha 1% de bateria no celular e que precisava de água. Sua última localização foi no Parque Nacional Rural de Teno, região erma e montanhosa onde as buscas estão sendo realizadas.













Após o início das investigações policiais, foram descobertas imagens de Slater em uma boate horas antes de seu desaparecimento. O autor da gravação, um jovem, de 20 anos, disse que estava filmando pessoas dançando porque queria “lembrar o momento” de todos se divertindo. Ele disse que “viu um rapaz cambaleando" na frente dele, se referindo ao jovem desaparecido.







A amiga de Slater, Lucy, criou uma página GoFundMe para apoiar seus amigos e familiares que viajaram para Tenerife enquanto a busca continuava. Até 22 de junho, mais de £ 27.000 já tinham sido arrecadados, o que levantou suspeitas sobre o real destino do dinheiro.





Condenação

Em agosto de 2023, Jay foi condenado por desordem violenta após ferir o adolescente Tom Hilton, que tinha 17 anos na época. A pena foi de 18 meses e 25 dias de atividades de reabilitação e 150 horas de trabalho não remunerado.













De acordo com a Justiça local, em 2021 Jay fazia parte de uma gangue de oito pessoas que chegou a partir o crânio de Tom durante um ataque com facão e machado. Após o desaparecimento, a agressão voltou à tona, com pessoas apontando que a situação é fruto da índole de Slater. Ele também está sendo associado ao uso e venda de drogas.







“Últimas notícias de Jay Slater. Ele continua desaparecido em Tenerife. Ele é um criminoso violento que ajudou a abrir a cabeça de um jovem com um facão. Ele não demonstrou remorso. Buááá, que pena, deixa pra lá. Karma é uma merda”, diz um comentário nas redes sociais.







“Jay Slater estava drogado e possivelmente foi usado como mula. Ele vai para uma vila remota nas montanhas com dois caras aleatórios e "desaparece". Sua família arrecada mais de £ 30 mil. Certamente não posso ser o único que acha que esse dinheiro será usado para pagar uma dívida de resgate/drogas?!”, indicou outro.















A vítima do ataque, Tom, usou seu perfil no Facebook, pedindo para que esse tipo de comentário não ocorra. “Coloque-se no lugar deles. Pare de falar besteiras nas redes sociais e faça com que esse rapaz seja encontrado, mencionando meu nome e tudo isso. Tenha algum respeito e ajude a encontrar esse garoto e devolvê-lo para sua família”, publicou.







Os pais de Jay, que estão em Tenerife desde o dia 18, também falaram sobre o assunto. “Eu realmente espero não levar meu filho para casa em um saco para cadáveres. Eu realmente não posso acreditar que o público britânico não esteja me apoiando na tentativa de encontrar Jay. Isso pode acontecer com qualquer um de vocês um dia”, lamentou a mãe, Debbie Duncan.













“É um inferno. A menos que você esteja passando por isso, você não pode explicar. Por favor, por favor, por favor, se alguém souber de alguma coisa, venha e nos ajude”, implorou o pai, Warren Slater.