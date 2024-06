As forças militares russas não estão em condições de fazer "grandes avanços" na Ucrânia, disse o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, em entrevista à AFP nesta quinta-feira (27).

"Não temos nenhum outro indício ou razão para acreditar que a Rússia tenha as capacidades, a força para fazer grandes avanços" no território da ex-república soviética, que resistiu a uma invasão russa durante mais de dois anos, declarou Stoltenberg na entrevista.

del/ec/tw/js/eg/aa/fp