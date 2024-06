Vinte e um pacientes com câncer foram retirados da Faixa de Gaza sitiada para o Egito nesta quinta-feira (27), através da passagem fronteiriça israelense de Kerem Shalom, informou uma fonte médica do hospital Al Arish, no Sinai, à AFP.

"Esta é a primeira evacuação" desde que a passagem de Rafah foi fechada no início de maio, depois que Israel tomou o controle do lado palestino, disse a fonte sob anonimato.

