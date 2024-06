Uma mãe vem sofrendo ataques após escolher batizar o filho de Lúcifer Ashley. Segundo a inglesa Ronni Lily, de 27 anos, foi o pai da criança, identificado apenas como Brad, que sugeriu o nome. A ideia seria homenagear a série homônima da Netflix, uma das atrações favoritas do casal.





A família, que mora em Birmingham, na Inglaterra vem passando por xingamentos e discriminação desde o nascimento do bebê, em 20 de janeiro. Conforme contou a mãe ao The Sun, muitos familiares e amigos criticam a decisão e chamam a criança de aberração.











Ronny também diz que sofreu uma onda de ataques online após contar em um grupo de mães o que vinha passando. Algumas mulheres chegaram a taxar o nome como “ilegal” e “cruel”. Para os pais, no entanto, o nome não tem nada de negativo.





Essa não é a primeira vez que um casal vira assunto por batizar seu bebê de Lúcifer. Em 2020, Dan e Mandy Sheldon, chegaram a entrar na Justiça para garantir que conseguiriam registar o filho, após a funcionária do cartório se recusar a fazê-lo alegando que “a criança nunca teria sucesso na vida, nenhum professor iria querer ensiná-lo e nenhum empregador iria querer contratá-lo”.





O casal inglês venceu a causa e concedeu entrevista a uma rede de TV explicando que se inspirou no significado latino do nome. "Na verdade, significa portador da luz, o portador da luz, então, gostamos do nome. É um que você lembra e não é muito popular, então escolhemos esse para nosso filho”, afirmou Dan.









Em 2022, Josie Barnes, também moradora da Inglaterra, contou que recebeu uma onda de ódio pelas redes sociais e até ameaças de morte por ter nomeado seu bebê como Lúcifer. "O diabo não é o significado do nome do meu filho", defendeu na época.





No mesmo ano, aqui no Brasil, na cidade de Nova Olinda (CE), um menino foi batizado Lúcifer, o que deu início a uma disputa judicial. Na época, a avó da criança entrou na justiça pedindo o direito de mudar o nome do neto, justificando que era uma associação ao diabo.