Ativistas jogam tinta laranja em Stonehenge em protesto ambiental

Dois homens jogaram tinta laranja no monumento de pedras do sítio arqueológico Stonehenge, no sudoeste da Inglaterra, na manhã desta quarta-feira (19/6). A ação fazia parte de um protesto do grupo Just Stop Oil, que tenta acabar com o consumo de combustíveis fósseis no mundo.





Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver que turistas tentam tirar a tinta da mão dos ativistas, mas não conseguiram impedir o ataque. Ao todo, a ação durou cerca de 40 segundos. Os dois homens foram presos e identificados: Niamh Lynch, de 21 anos, e Rajan Naidu, de 73. Uma investigação foi aberta para apurar o caso.





A Just Stop Oil afirmou que o protesto foi uma forma de cobrar ações do governo britânico para eliminar o uso de combustíveis fósseis até 2030. “Temos que nos unir para defender a humanidade ou arriscaremos tudo. Exigimos que o nosso próximo governo assine um tratado juridicamente. Continuar a queimar carvão, petróleo e gás resultará na morte de milhões de pessoas", afirmou o grupo nas redes sociais. Os manifestantes disseram que usaram tinta de farinha de milho laranja, que "logo será lavado pela chuva" e não danificará o monumento.





O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, condenou a ação, chamando de "ato vergonhoso de vandalismo". A agência de preservação natural e cultural English Heritage diz que vai avaliar se a tinta causou algum dano à estrutura. "Obviamente, isso é extremamente perturbador e nossos curadores estão investigando a extensão dos danos. Stonehenge permanece aberto ao público", afirmou em comunicado.





O grupo é famoso por esse tipo de protesto. Em 2022, eles viraram notícia por jogar latas de sopa de tomate no quadro "Girassóis", de Vincent van Gogh, na National Gallery, em Londres. No mesmo ano, os manifestantes jogaram torta de chocolate na estátua de cera que representa o rei Charles III do Madame Tussauds, também em Londres.





Na semana passada, o retrato oficial do rei Charles III, exposto na Philip Mold Gallery, em Londres, foi atacado por ativistas do grupo Animal Rising, dedicado à defesa do direito dos animais. Os manifestantes cobriram a cabeça do monarca com o rosto do personagem Wallace, da série de animação britânica Wallace and Gromit, junto com uma frase denunciando o tratamento dado aos animais em fazendas que receberam o certificado da RSCPA — Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra os Animais)